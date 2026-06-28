भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ हुए पहले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक 19 गेंदों पर पूरा किया था। मैच के स्कोर बोर्ड पर उनके नाम पर 50 रन भी लिख दिया गया था, लेकिन जब आखिरी स्कोरकार्ड सामने आया तब उनके नाम के सामने 49 रन ही दर्ज थे। उनके स्कोर से एक रन कम कैसे कर दिया गया ये सवाल सबके मन में आ रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

अभिषेक का अर्धशतक रिकॉर्ड बुक से हुआ बाहर

अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच की दूसरी पारी के दूसरे ओवर में आयरलैंड के बॉलर जय मूंदड़ा की गेंद पर एक रन लिया था। फील्ड अंपायर ने उस वक्त इसे बल्ले से बनाया गया रन माना, लेकिन बाद में इस रन को लेकर जांच की गई तो पता चला कि गेंद पहले अभिषेक के थाई पैड से लगी थी और फिर वो फाइन लेग की तरफ चली गई। यानी इस रन को लेग बाई घोषित कर दिया गया और उसे अभिषेक के खाते में नहीं जोड़ा गया। इसकी वजह से ही उनका स्कोर 50 रन से घटकर 49 रन हो गया। हालांकि इससे भारत के कुल स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ।

आईसीसी के नियम के तहत एक रन हुआ कम

आईसीसी के नियम के मुताबिक मैच के समाप्त होने के बाद स्कोरिंग में किसी भी तरह की कोई गलती सामने आती है तो अंपायर दोनों टीमों के कप्तानों को इसके बारे में बताकर आधिकारिक स्कोर बोर्ड में सुधार कर सकते हैं। यदि उस गलती का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्कोर पर पड़ता है और उससे मैच के नजीते पर कोई फर्क नहीं पड़ता तब भी रिकॉर्ड को सही किया जाता है। इसी नियम के तहत अभिषेक के व्यक्तिगत स्कोर से एक रन कम कर दिया गया।

भारत को पहले मैच में मिली थी हार

आपको बता दें कि आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था जो सही साबित नहीं हुआ। इस मैच में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 148 रन बनाए और ऑल-आउट हो गई। भारत को इस मैच में 34 रन से हार मिली थी। अब भारत की नजर दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करने पर लगी होगी।

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