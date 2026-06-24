भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम दो टी20 मुकाबलों की सीरीज आयरलैंड दौरे पर भी खेलेगी। उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत के दिग्गज विकेटकीपर और पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई है। खास बात यह है कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में जगह नहीं दी है।

सबा करीम ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में पहले मुकाबले के लिए जिस प्लेइंग के साथ जाने को कहा है, उसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर मौजूद हैं। जबकि इशान किशन को उन्होंने तीसरे स्थान पर चुना है। जबकि उनके तीन पेस गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह मौजूद हैं। सुंदर को उन्होंने जगह नहीं दी है।

सबा ने अपनी प्लेइंग में वरुण चक्रवर्ती को स्पेशलिस्ट स्पिनर और अक्षर पटेल को बतौर स्पिन ऑलराउंडर चुना है। जबकि उपकप्तान तिलक वर्मा को उन्होंने टीम में नंबर पांच पर जगह दी है। नंबर 6 पर शिवम दुबे मौजूद हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर निश्चित ही उसी भूमिका में नजर आएंगे जिसको नंबर 4 पर लंबे समय से कप्तान सूर्यकुमार यादव निभा रहे थे।

सबा करीम द्वारा बताई गई संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है:-

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा।

इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपरः, इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी का चयन तो पहली बार भारतीय टीम में हो गया है, मगर इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ उनको शायद खेलते देखना मुश्किल हो सकता है। अगर अभिषेक-संजू या इशान में से किसी एक का फॉर्म लगातार डगमगाय फिर तो वैभव के लिए जगह बन सकती है, वरना मुश्किल है। हालांकि, आयरलैंड सीरीज में वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल सकता है।

नए कप्तान श्रेयस अय्यर नए कॉम्बिनेशन इस सीरीज में आजमा सकते हैं। वैभव को खिलाते हुए भी संजू और इशान दोनों को मध्यक्रम में आजमाया जा सकता है। यानी वैभव-अभिषेक की जोड़ी भी आयरलैंड सीरीज में नजर आ सकती है।

भारतीय टीम के आयरलैंड व इंग्लैंड दौरे से जुड़ी हार जानकारी

भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अब लगातार 7 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



