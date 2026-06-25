भारतीय टीम आयरलैंड दौरे के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। उससे पहले आयरलैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की जमकर चर्चा हो रही है। मगर कई एक्सपर्ट यह साफ कर चुके हैं कि इंग्लैंड दौरे पर वैभव को शुरुआत में जगह मिलना मुश्किल है। इसी कड़ी में भारत के दिग्गज टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भी अपनी राय दी है।

चेतेश्वर पुजारा ने साफ कर दिया है कि उनके टॉप 3 अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशान किशन ही होंगे। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया कि संजू और इशान भारत की शुरुआती प्लेइंग 11 में जरूर होने चाहिए। जबकि वैभव के लिए उन्होंने कहा कि आगे जब खिलाड़ी रोटेट होंगे तो कम से कम एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव जरूर नजर आ सकते हैं।

क्या बोले चेतेश्वर पुजारा?

चेतेश्वर पुजारा ने कहा,”मैं भारत के टॉप 3 में कोई बदलाव नहीं देख रहा और अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशन किशन ही होने चाहिए। संजू और इशान शुरुआती प्लेइंग 11 में जरूर होंगे। जब आगे इंडिया की टीम के प्लेयर रोटेट होंगे तब वैभव सूर्यवंशी को कम से कम एक मैच में जरूरत मौका मिलेगा।”

तिलक वर्मा नंबर 5 और 6 पर खेलने में सक्षम

पुजारा ने इसके बाद तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती पर कहा,”मेरे हिसाब से तिलक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टॉप 3 में खेलने की क्षमता है। मगर वह नंबर 5 और नंबर 6 पर भी खेलने में सक्षम हैं। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती स्पिन के लिए पहली पसंद होंगे। वाशिंगटन को आगे मौका मिल सकता है जब ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज नजर आएंगे।”

पुजारा के बयान के मुताबिक इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।

संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव Out, इशान नंबर 3; पहले T20I के लिए हर्षा भोगले ने बताई संभावित प्लेइंग 11

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को होगा। इस मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हर्षा भोगले ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई और वैभव को अभी इंतजार करने के लिए कहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



