अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक काफी निराश करने वाला रहा है और वो तीन मैचों में लगातार डक पर आउट हो चुके हैं। अभिषेक के इस तरह से प्रदर्शन के बाद सबके मन में ये जिज्ञासा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में भारत को लिए इशान किशन के साथ कौन ओपन करेगा। अब टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने इस गुत्थी को सुलझा दी है।

मोर्ने मोर्कल ने अभिषेक शर्मा की तारीफ की

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का मुकाबला 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले यानी शुक्रवार को टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने कहा कि टीम में अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वो काफी एंटरटेनिंग हैं और वो टीम व दर्शकों के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो नेट्स में गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं। यानी मोर्कल ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम मैनेजमेंट फिलहाल अभिषेक के साथ ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है और संजू सैमसन को मौका मिले इसकी संभावना ना के बराबर है।

आपको बता दें कि दुनिया के नंबर 1 टी20 बैटर अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अभिषेक शर्मा यूएसए, पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स के खिलाभ भी डक पर आउट हो गए। अभिषेक की ऑफ-स्पिन कमजोरी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है और इसका फायदा विरोधी टीम उठा रही है। अभिषेक शर्मा के इस तरह से खराब प्रदर्शन के बाद सुनील गावस्कर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो पहले अपना खाता खोलें और फिर रन बनाने की कोशिश करें।

अभिषेक शर्मा के बारे में बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि वो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उन्होंने भी इस तरह की स्थिति का सामना किया है। अभिषेक पर अच्छे प्रदर्शन का दवाब है क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आएं और पहली ही बॉल पर छक्का लगाएं, लेकिन अब अभिषेक को धैर्य से काम लेना होगा। उन्हें पहले रुककर खेलना होगा और फिर चार्ज करना होगा। इसके अलावा अभिषेक को ये भी डिसाइड करना होगा कि उन्हें किस गेंद पर शॉट लगाना है। अभिषेक को सूर्यकुमार यादव से सीख लेनी चाहिए जिनके रन नहीं बन रहे थे, लेकिन अब वो रन बना रहे हैं। सूर्यकुमार अब 10-12 गेंदों को देखते हैं और फिर जमने के बाद शॉट लगाते हैं।

ये खबरें भी पढ़ें

अभिषेक-इशान ओपनर, सुंदर आउट; साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

सिकंदर रजा ने 39 साल 301 दिन की उम्र में किया बड़ा कमाल, तोड़ दिया रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड