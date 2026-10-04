भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशियन गेम्स 2026 की क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली अपनी 61 रन की पारी के दौरान 7 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज हो गए। अभिषेक ने फिन एलन की बादशाहत समाप्त करते हुए टॉप पोजिशन हासिल की।
अभिषेक ने लगाए हैं 104 छक्के
अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अपनी पारी के दौरान 7 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20 क्रिकेट में उन्होंने अपने 100 छक्के भी पूरे किए। वो ऐसा करने वाले इस साल पहले भारतीय बने जबकि ओवरऑल फिन एलन के बाद ये कमाल करने वाले दूसरे बैटर भी बने। अभिषेक ने साल 2026 में अब तक खेले 44 मैचों में कुल 104 छक्के लगाए हैं जबकि फिन एलन जो दूसरे नंबर पर आ गए उन्होंने 53 मैचों में 101 छक्के लगाए हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के टी20 क्रिकेट में लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी छठे नंबर पर हैं जिन्होंने 24 मैचों में 90 छक्के जड़े हैं जबकि इशान किशन 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने 44 मैचों में 81 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर निकोलस पूरन हैं जिन्होंने 49 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं जबकि चौथे स्थान पर रयान रिकेल्टन हैं जिन्होंने 42 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं। पांचवें स्थान पर मिचेल मार्श 37 मैचों में 95 छक्के लगाकर मौजूद हैं।
2026 में T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|44
|44
|2
|1374
|135*
|32.71
|669
|205.38
|2
|11
|10
|128
|104
|फिन एलन
|2026-2026
|53
|52
|4
|1496
|101
|31.16
|828
|180.67
|3
|6
|4
|131
|101
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|49
|49
|5
|1261
|106
|28.65
|837
|150.65
|1
|8
|3
|85
|99
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|42
|42
|7
|1390
|123*
|39.71
|817
|170.13
|2
|7
|2
|109
|96
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|37
|37
|1
|1544
|111
|42.88
|968
|159.5
|2
|11
|0
|146
|95
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|24
|24
|0
|1022
|103
|42.58
|459
|222.65
|1
|7
|1
|85
|90
|दासुन शनाका
|2026-2026
|55
|50
|12
|1108
|121*
|29.15
|638
|173.66
|1
|5
|3
|62
|89
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|51
|50
|9
|1224
|111*
|29.85
|736
|166.3
|2
|4
|4
|77
|87
|इशान किशन
|2026-2026
|44
|44
|2
|1607
|103
|38.26
|923
|174.1
|1
|13
|4
|162
|81
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2026-2026
|46
|40
|4
|1144
|101
|31.77
|786
|145.54
|1
|5
|1
|67
|80
शुभमन गिल नंबर 1, रोहित रहे कोहली से आगे; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय
वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर रहे जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली से आगे रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)