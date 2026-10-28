भारत के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ओपन करने का मौका मिला। इससे पहले दूसरे मैच में वो तीसरे नंबर पर खेलने आए थे, लेकिन अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन जब उन्हें ओपनिंग का मौका मिला तब उन्होंने टीम के लिए अहम 45 रन बनाए और पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी करते हुए टीम की जीत में अपना योगदान भी दिया।

वैभव ने 45 रन की पारी खेलकर भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में एंट्री मिर ली तो वहीं इस मैच में 113 रन की शतकीय पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा लिस्ट में टॉप पर आ गए। अभिषेक शर्मा ने डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। इस लिस्ट में तिलक वर्मा, नमन धीर, श्रेयस अय्यर जैसे अन्य भारतीय बैटर भी मौजूद हैं।

अभिषेक बने नंबर 1, वैभव की टॉप-10 में एंट्री

अभिषेक ने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 113 रन की पारी खेली और ये भारत की तरफ से न्यूजीलैंड की धरती पर टी20आई में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी रहा। अपनी इस पारी के दम पर वो इस टी20 सीरीज में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बैटर भी बने और उन्होंने डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने तीसरे मैच में ही भारत के खिलाफ 89 रन की पारी खेली थी।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स हैं जिन्होंने 82 रन की पारी खेली थी तो वहीं चौथे स्थान पर भी ग्लेन ही हैं जिन्होंने 70 रन की पारी भारत के खिलाफ खेली थी। लिस्ट में 5वें नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने अब तक की अपने बेस्ट पारी 67 रनों की खेली है। तिलक वर्मा लिस्ट में 51 रन की पारी खेलकर 7वें नंबर पर हैं जबकि 45 रन की पारी खेलने वाले वैभव अब फिन एलन के साथ संयुक्त रूप से 8वें नंबर पर आ गए।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

बल्लेबाज रन गेंद स्ट्राइक रेट विरुद्ध 4 6 अभिषेक शर्मा 113 38 297.37 न्यूजीलैंड 9 11 डेरिल मिचेल 89 52 171.15 भारत 5 5 ग्लेन फिलिप्स 82 40 205 भारत 8 3 ग्लेन फिलिप्स 70 43 162.79 भारत 4 4 संजू सैमसन 67 33 203.03 न्यूजीलैंड 8 4 बेवॉन जैकब्स 58 46 126.09 भारत 5 1 तिलक वर्मा 51 26 196.15 न्यूजीलैंड 6 1 वैभव सूर्यवंशी 45 19 236.84 न्यूजीलैंड 4 4 फिन एलन 45 24 187.5 भारत 5 2 नमन धीर 42 15 280 न्यूजीलैंड 5 2 श्रेयस अय्यर 42 28 150 न्यूजीलैंड 1 2 फिन एलन 40 25 160 भारत 0 5

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)