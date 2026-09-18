अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की पारी खेली उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। अभिषेक आक्रामक बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो इससे भी कुछ अलग थे और इसकी वजह से ही उन्होंने 30 गेंदों पर शतक लगाने का कमाल कर दिया। अपनी शतकीय पारी के दौरान (109 रन) अभिषेक ने इस मैच में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। यही नहीं वो इस टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी रहे।

अभिषेक ने 3 मैचों में जड़े 22 छक्के

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में शतकीय पारी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच और इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा 229 रन बनाने वाले अभिषेक प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। अभिषेक ने इस टी20 सीरीज में अफगानिस्तान के गेंदबाजों की खूब खबर ली और पहले मुकाबले से ही वो पूरी तरह से हावी नजर आए। इस सीरीज में 3 मैचों में अभिषेक ने 22 छक्के लगाए और वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे। इसके अलावा इस सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संजू सैमसन ने 3 मैचों में 8 छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर रहे।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के तीनों मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजेई रहे जिन्होंने 3 मैचों में 5 छक्के लगा दिए जबकि चौथे नंबर पर इशान किशन, मोहम्मद नबी और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर रहे जिन्होंने 4-4 छक्के लगाए। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर दो छक्कों के साथ दारविश रसूली रहे जबकि छठे स्थान पर इब्राहिम जादरान, राशिद खान, सदिकुल्लाह अटल, शिवम दुबे और नूर अहमद रहे जिनके बल्ले से एक-एक छक्के निकले।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के अभिषेक शर्मा 3 3 229 22 संजू सैमसन 3 3 117 8 अजमतुल्लाह उमरजेई 3 3 92 5 इशान किशन 3 3 90 3 मोहम्मद नबी 3 3 61 3 श्रेयस अय्यर 3 3 48 3 दारविश रसूली 3 3 28 2 इब्राहिम जादरान 3 3 73 1 राशिद खान 3 3 35 1 सदिकुल्लाह अटल 3 3 26 1 शिवम दुबे 3 1 14 1 नूर अहमद 2 2 7 1

विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)