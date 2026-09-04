अभिषेक शर्मा इस वक्त टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की आईसीसी बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं और शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में उनका प्रदर्शन शानदार हो रहा है। अभिषेक के नाम पर टी20 प्रारूप के कई शानदार रिकॉर्ड दर्ज हैं और वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में एक साल में 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं तो वहीं इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 में शामिल हैं।

अभिषेक शर्मा टॉप पर, वैभव नंबर 5 पर मौजूद

टी20 क्रिकेट में एक साल में 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 1602 रन बनाए थे जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी अभिषेक शर्मा ही हैं जिन्होंने साल 2024 में 1129 रन बनाए थे। इस सूची में तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा ही हैं जिन्होंने साल 2026 में कुल 1077 रन बनाए थे। चौथे स्थान पर मिचेल ओवन मौजूद हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 981 रन बनाए थे।

टी20 क्रिकेट में एक साल में 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने साल 2026 में कुल 969 रन बनाए हैं तो वहीं फिन एलन उनके ठीक बाद यानी छठे स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 960 रन बनाए थे। इस लिस्ट में वैभव एक बार फिर से 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में 688 रन बनाए थे। रजत पाटीदार इस लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2026 में कुल 501 रन बनाए हैं।

टी20 में एक साल में 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

◎ 1602 रन: अभिषेक शर्मा (2025)

◎ 1129 रन: अभिषेक शर्मा (2024)

◎ 1077 रन: अभिषेक शर्मा (2026)

◎ 981 रन: मिचेल ओवेन (2025)

◎ 969 रन: वैभव सूर्यवंशी (2026)

◎ 960 रन: फिन एलन (2025)

◎ 688 रन: वैभव सूर्यवंशी (2025)

◎ 643 रन: कीरोन पोलार्ड (2020)

◎ 633 रन: एलेक्स हेल्स (2017)

◎ 626 रन: एन्यूरिन डोनाल्ड (2026)

◎ 501 रन: रजत पाटीदार (2026)

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)