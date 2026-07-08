भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को बेशक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन के लिहाज से सबसे बड़ी हार मिली हो, बेशक इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा गई हो, लेकिन इस मुकाबले के बाद अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं। वहीं इस टी20 सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी टॉप-10 से बाहर हैं।
भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 112 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ अब तक कुल 110 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के बैटर जैकब बेथेल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 89 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हैं। वैभव ने 2 मैचों में 27 रन बनाकर 12वें नंबर पर हैं।
भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 खिलाड़ी
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|3
|3
|0
|112
|59
|37.33
|55
|203.63
|0
|1
|0
|14
|6
|श्रेयस अय्यर
|2026-2026
|3
|3
|0
|110
|68
|36.66
|73
|150.68
|0
|1
|0
|10
|2
|जैकब बेथेल
|2026-2026
|3
|2
|1
|89
|76*
|89
|55
|161.81
|0
|1
|0
|7
|5
|फिल साल्ट
|2026-2026
|3
|2
|0
|70
|70
|35
|45
|155.55
|0
|1
|1
|7
|3
|इशान किशन
|2026-2026
|3
|3
|0
|62
|49
|20.66
|51
|121.56
|0
|0
|1
|7
|1
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|3
|2
|0
|55
|39
|27.5
|27
|203.7
|0
|0
|0
|5
|3
|शिवम दुबे
|2026-2026
|3
|3
|1
|49
|42*
|24.5
|32
|153.12
|0
|0
|0
|2
|3
|सैम करन
|2026-2026
|3
|2
|1
|48
|41*
|48
|29
|165.51
|0
|0
|0
|5
|0
|तिलक वर्मा
|2026-2026
|3
|3
|1
|40
|24*
|20
|35
|114.28
|0
|0
|0
|2
|2
|टॉम बेंटन
|2026-2026
|3
|2
|0
|39
|39
|19.5
|33
|118.18
|0
|0
|1
|6
|0
|जोस बटलर
|2026-2026
|3
|2
|0
|36
|36
|18
|24
|150
|0
|0
|1
|4
|2
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|2
|2
|0
|27
|14
|13.5
|15
|180
|0
|0
|0
|0
|4
|विल जैक्स
|2026-2026
|3
|2
|0
|23
|14
|11.5
|15
|153.33
|0
|0
|0
|1
|2
|जोफ्रा आर्चर
|2026-2026
|2
|2
|1
|15
|10*
|15
|9
|166.66
|0
|0
|0
|2
|0
|अक्षर पटेल
|2026-2026
|3
|3
|0
|15
|10
|5
|11
|136.36
|0
|0
|0
|1
|1
श्रेयस ने बताया भारत को क्यों मिली टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार, सीरीज में 2-0 से पिछड़ गई टीम इंडिया
भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि टीम इंडिया ने कहां पर मैच गंवा दिया। इस मैच में जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 3 विकेट लिए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)