आयरलैंड के खिलाफ भारत के स्टार ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेली और उन्होंने 20 गेंदों पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 49 रन बनाए। अभिषेक इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर रहे और उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो भारत को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान 1000 रन टी20आई में पूरे किए और सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया।

अभिषेक ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने 49 रन बनाए और वो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए। यही नहीं वो अब भारत की तरफ से टी20आई में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा ने टी20आई में अपने 1000 रन 528 गेंदों पर पूरे किए जबकि सूर्यकुमार यादव ने ऐसा 573 गेंदों पर किया था। अभिषेक अब सूर्यकुमार यादव से ऊपर आ गए। इस लिस्ट में शिवम दुबे तीसरे जबकि संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

भारत की तरफ से T20I में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले टॉप-4 बैटर्स

◎528 गेंद -अभिषेक शर्मा

◎573 गेंद -सूर्यकुमार यादव

◎648 गेंद -शिवम दुबे

◎679 गेंद -संजू सैमसन/हार्दिक पंड्या

अभिषेक ने की क्रिस गेल की बराबरी

अभिषेक ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 2 छक्के लगाए और टी20आई में 46 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक ने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई में 46 पारियों के बाद कुल 96 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इविन लुईस हैं जिन्होंने 46 पारियों के बाद कुल 110 छक्के लगाए थे।

T20I में 46 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-4 बैटर्स

◎110 छक्के : इविन लुईस

◎98 छक्के: अभिषेक शर्मा/क्रिस गेल

◎96 छक्के: सूर्यकुमार यादव

◎84 छक्के: कॉलिन मुनरो

Opinion: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह दे देते तो क्या बिगड़ जाता, वाशिंगटन सुंदर को खिलाना थी बड़ी गलती

आयरलैंड के खिलाफ वैभव को पहले मैच में वाशिंगटन सुंदर की जहग मौका दिया जा सकता था। वैभव अगर खेलते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)