शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 अपने समापन की तरफ है और इस टीम लीग के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस सीजन का फाइनल मैच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला जाएगा जिसमें अमृतसर सूरमाज का सामना लुधियाना लायंस के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में फाइनल मुकाबले से पहले तक बात अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें पहले नंबर पर नमनधीर मौजूद हैं जबकि अभिषेक शर्मा नीचे खिसककर 5वें नंबर पर आ गए।

नमनधीर ने लगाए हैं 9 मैचों में 45 छक्के

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों तक यानी फाइनल से पहले सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नमनधीर पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 9 मैचों में 45 छक्के लगाए हैं और इन मैचों में उन्होंने 626 रन भी बनाए हैं। नमनधीर ना सिर्फ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर हैं बल्कि वो इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी हैं। वहीं सबसे ज्यादा छक्के लगाने का मामले में दूसरे स्थान पर प्रभसिमरन सिंह हैं जिन्होंने 9 मैचों में 34 छक्के लगाए हैं।

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अनमोलप्रीत सिंह और सलिल अरोड़ा एक साथ मौजूद हैं जिन्होंने 9-9 मैचों में 28-28 छक्के लगाए हैं जबकि चौथे नंबर पर रमनदीप सिंह और उदय सहारन मौजूद हैं और इन दोनों ने भी 9-9 मैचों में 27-27 छक्के लगाए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर खिसक गए जो इस लीग के बीच में ही भारतीय टीम के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जुड़ गए थे और उन्होंने 5 मैचों में 22 छक्के लगाए थे।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के सेमीफाइनल तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

बैटरमैचपारीरनछक्के
नमनधीर9962645
प्रभसिमरन सिंह9957534
अनमोलप्रीत सिंह9949728
सलिल अरोड़ा9936528
रमनदीप सिंह9947427
उदय सहारन6635127
अभिषेक शर्मा5524222

कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)