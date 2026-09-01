शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के पहले तीन मुकाबले हो चुके हैं। मोहाली किंग्स ने पहला मैच जीतने के बाद अपना दूसरा मुकाबला भटिंडा रॉयल्स के खिलाफ गंवा दिया। पहले मैच में अमृतसर के सामने 259 रन के लक्ष्य को हासिल करने वाली मोहाली किंग्स भटिंडा के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। इस मुकाबले के बाद भटिंडा अंकतालिका में भी टॉप पर आ गई। वहीं बल्लेबाजों में अनमोलप्रीत टॉप पर बरकरार हैं।

टॉप 5 बल्लेबाजों में अनमोलप्रीत सिंह का जलवा बरकरार है। पहले मैच में 133 रन बनाने के बाद दूसरे मुकाबले में वह सिर्फ 8 रन ही बना पाए। फिर भी 141 रन के साथ वह टॉप पर हैं। वहीं अंडर 19 के स्टार विहान मल्होत्रा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यानी अंडर 19 भारत की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहा यह बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से भी इस लिस्ट में आगे है। अगर गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में मौजूद सभी गेंदबाजों के 3-3 विकेट हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद अंकतालिका

स्थान टीम मैच खेले जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 भटिंडा रॉयल्स 1 1 0 0 2 +1.585 2 फजील्का फाल्कन्स 1 1 0 0 2 +1.518 3 मोहाली किंग्स 2 1 1 0 2 -0.644 – लुधियाना लायंस 0 0 0 0 0 0.000 5 अमृतसर सूरमास 1 0 1 0 0 -0.536 6 जालंधर वॉरियर्स 1 0 1 0 0 -1.518

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s अनमोलप्रीत सिंह 2 2 141 70.50 231.15 11 12 विहान मल्होत्रा 1 1 103 — 198.08 10 5 रमनदीप सिंह 2 2 93 93.00 160.34 12 1 अभिषेक शर्मा 1 1 77 77.00 296.15 6 7 गौरव चौधरी 1 1 76 — 168.89 5 6

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट सुमित शर्मा 1 4.0 24 3 9.67 29 0 0 तेजप्रीत सिंह 2 7.0 42 3 24.00 72 0 0 गौरव चौधरी 1 3.0 18 3 11.00 33 0 0 आयुष गोयल 2 6.5 41 3 26.33 79 0 0 नवप्रीत सिंह 1 4.0 24 3 15.67 47 0 0

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