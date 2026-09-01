शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के पहले तीन मुकाबले हो चुके हैं। मोहाली किंग्स ने पहला मैच जीतने के बाद अपना दूसरा मुकाबला भटिंडा रॉयल्स के खिलाफ गंवा दिया। पहले मैच में अमृतसर के सामने 259 रन के लक्ष्य को हासिल करने वाली मोहाली किंग्स भटिंडा के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। इस मुकाबले के बाद भटिंडा अंकतालिका में भी टॉप पर आ गई। वहीं बल्लेबाजों में अनमोलप्रीत टॉप पर बरकरार हैं।

टॉप 5 बल्लेबाजों में अनमोलप्रीत सिंह का जलवा बरकरार है। पहले मैच में 133 रन बनाने के बाद दूसरे मुकाबले में वह सिर्फ 8 रन ही बना पाए। फिर भी 141 रन के साथ वह टॉप पर हैं। वहीं अंडर 19 के स्टार विहान मल्होत्रा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यानी अंडर 19 भारत की विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहा यह बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से भी इस लिस्ट में आगे है। अगर गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में मौजूद सभी गेंदबाजों के 3-3 विकेट हैं।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद अंकतालिका

स्थानटीममैच खेले जीत हार बेनतीजाअंक नेट रन रेट
1भटिंडा रॉयल्स11002+1.585
2फजील्का फाल्कन्स11002+1.518
3मोहाली किंग्स21102-0.644
लुधियाना लायंस000000.000
5अमृतसर सूरमास10100-0.536
6जालंधर वॉरियर्स10100-1.518

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट4s6s
अनमोलप्रीत सिंह 2214170.50231.151112
विहान मल्होत्रा11103198.08105
रमनदीप सिंह 229393.00160.34121
अभिषेक शर्मा117777.00296.1567
गौरव चौधरी 1176168.8956

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मोहाली-भटिंडा मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट5-विकेट
सुमित शर्मा 14.02439.672900
तेजप्रीत सिंह 27.042324.007200
गौरव चौधरी13.018311.003300
आयुष गोयल 26.541326.337900
नवप्रीत सिंह 14.024315.674700

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