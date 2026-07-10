इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारत की हालत काफी खराब है और ये टीम 4 में से 3 मैच लगातार गंवा चुकी है। इस सीरीज में अब तक टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एक यूनिट के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करने का खमियाजा टीम को लगातार हार के रूप में भुगतना पड़ा है। वैसे इस टी20 सीरीज के दौरान भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ चुके हैं और उनके पास अब रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने का शानदार मौका है।

चौथे नंबर पर आए अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में अब तक खेले 4 मैचों में 128 रन बनाए हैं और वो अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। अभिषेक ने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 10 मैचों में 416 रन बनाए हैं और उनके पास रोहित शर्मा से आगे निकलने का मौका है जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 मैचों में 467 रन बनाए थे और अगर अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें मैच में 52 रन बना लिए तो वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर विराट हैं जिन्होंने 21 मैचों में 648 रन बनाए हैं। वहीं हार्दिक पंड्या 21 मैचों में 441 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर अब छठे नंबर पर आ चुके हैं जिन्होंने 10 मैचों में 339 रन बनाए हैं। 10 मैचों में 205 रन बनाकर तिलक वर्मा ने टॉप-10 में एंट्री कर ली है जबकि शिवम दुबे अब टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। सूर्यकुमार यादव 14 मैचों में 360 रन के साथ छठे स्थान पर हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

विराट कोहली- 21 मैच- 648 रन

रोहित शर्मा- 16 मैच- 467 रन

हार्दिक पंड्या- 21 मैच- 441 रन

अभिषेक शर्मा- 10 मैच- 416 रन

सूर्यकुमार यादव- 14 मैच- 360 रन

श्रेयस अय्यर– 10 मैच- 339 रन

एमएस धोनी- 14 मैच- 296 रन

सुरेश रैना- 13 मैच- 292 रन

केएल राहुल- 11 मैच- 247 रन

तिलक वर्मा- 10 मैच- 205 रन

श्रेयस ने तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड, T20I में 6 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर ने पहले 6 मैचों में बतौर कप्तान 5 मैच जरूर गंवा दिए, लेकिन वो भारत की तरफ से बतौर कप्तान पहले 6 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर जरूर बन गए और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)