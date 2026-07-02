अभिषेक शर्मा पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में कोई टी20 सीरीज खेल रहे हैं और उन्होंने क्या कमाल की शुरुआत यहां पर की। अभिषेक ने इंग्लिश टीम के खिलाफ इंग्लैंड की धरती पर अपने पहले टी20 मैच में भारत के लिए शानदार पारी खेली और 24 गेंदों पर 59 रन जड़े। अभिषेक ने इस दौरान अपना अर्धशतक 20 गेंदों पर पूरा किया और उनका स्ट्राइक रेट इस पारी दौरान 245.83 का रहा। इस स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर अभिषेक ने ग्लेन मैक्सवेल और इविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिषेक ने तोड़ा मैक्सवेल-इविन लुईस का रिकॉर्ड

अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 245.83 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 9वां मौका था जब किसी मैच में उन्होंने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 50 प्लस की पारी खेली। अभिषेक ने इसके साथ ही इविन लुईस और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई में 8-8 बार 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 50 प्लस की पारी खेली थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने 13 बार ऐसा कमाल किया है।

अभिषेक अब इविन लुईस और ग्लेन मैक्सवेल से आगे आ गए और इस मामले में यानी टी20आई में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 50 प्लस खेलने वाले दुनिया के दूसरे बैटर बने। लुईस और मैक्सवेल अब तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से पहुंच गए। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर कुल 7 बल्लेबाज मौजूद हैं जिसमें युवराज सिंह, कोलिन मुनरो, सिकंदर रजा, डेविड मिलर, जोस बटलर, फिल साल्ट और फिन एलन मौजूद हैं।

T20I में सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 50 प्लस पारी खेलने वाले टॉप-4 बैटर (फुल मेंबर टीम)

13 बार – सूर्यकुमार यादव

9 बार – अभिषेक शर्मा

8 बार – इविन लुईस

8 बार – ग्लेन मैक्सवेल

5 बार – युवराज सिंह

5 बार – कॉलिन मुनरो

5 बार – सिकंदर रजा

5 बार – डेविड मिलर

5 बार – जोस बटलर

5 बार – फिल साल्ट

5 बार – फिन एलन

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