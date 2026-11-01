न्यूजीलैंड ने भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन भारत ने इस टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। मेजबान टीम ने इस सीरीज के आखिरी दो मैचों में शानदार प्रदर्शन के दम पर जीत लिए और सीरीज का समापन सुखद तरीके से किया। इस टी20 सीरीज में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी ग्लेन फिलिप्स ने किया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे तो वहीं इस सीरीज में कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

ग्लेन फिलिप्स पहले तो अभिषेक दूसरे नंबर पर

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने में ग्लेन फिलिप्स कामयाब रहे और उन्होंने 5 मैचों में 341 रन बनाए जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा रहे जिन्होंने 5 मैचों में 197 रन बनाए। हालांकि अभिषेक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं ओवर ऑल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर डेरिल मिचेल रहे जिन्होंने 5 मैचों में 176 रन बनाए जबकि श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में 8वें नंबर पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में 126 रन बनाए।

6 विकेट लेकर अर्शदीप रहे नंबर 2, सैंटनर टॉप पर

इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो मिचेल सैंटनर ने 5 मैचों में 9 विकेट लिए और पहले स्थान पर रहे। अर्शदीप सिंह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में 6 विकेट लिए जबकि तीसरे नंबर पर 4 मैचों में 6 विकेट लेकर एडम मिलने रहे। अर्शदीप सिंह का इकॉनामी रेट एडम मिलने के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहा इसकी वजह से दोनों के 6-6 विकेट होने के बावजूद वो दूसरे स्थान पर रहे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जैकब डफी रहे जिन्होंने 4 मैचों में 5 विकेट लिए।

भारत-न्यूजीलैंड T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 ग्लेन फिलिप्स 2026-2026 5 5 2 341 107 113.66 184 185.32 1 3 0 29 20 अभिषेक शर्मा 2026-2026 5 5 0 197 113 39.4 88 223.86 1 0 0 17 16 डेरिल मिचेल 2026-2026 5 5 1 176 89* 44 101 174.25 0 1 0 10 12 नमन धीर 2026-2026 5 5 2 138 42* 46 69 200 0 0 0 13 8 बेवॉन जैकब्स 2026-2026 5 5 2 136 58 45.33 93 146.23 0 1 0 9 5 फिन एलन 2026-2026 5 5 0 134 45 26.8 83 161.44 0 0 0 7 10 टीम सीफर्ट 2026-2026 5 5 0 129 93 25.8 84 153.57 0 1 0 14 7 श्रेयस अय्यर 2026-2026 5 5 0 126 50 25.2 83 151.8 0 1 0 8 6 संजू सैमसन 2026-2026 5 5 0 107 67 21.4 75 142.66 0 1 0 12 5 तिलक वर्मा 2026-2026 5 5 2 99 51* 33 81 122.22 0 1 0 7 4

भारत-न्यूजीलैंड T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बॉलर

गेंद साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी रेट स्ट्राइक रेट 4 5 मिचेल सैंटनर 2026-2026 5 5 114 19 0 140 9 4/21 15.55 7.36 12.66 1 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 5 5 120 20 0 189 6 2/33 31.5 9.45 20 0 0 एडम मिलने 2026-2026 4 4 78 13 0 130 6 4/19 21.66 10 13 1 0 जैकब डफी 2026-2026 4 4 77 12.5 0 135 5 4/23 27 10.51 15.4 1 0 मयंक यादव 2026-2026 2 2 48 8 0 88 4 3/48 22 11 12 0 0 नितीश कुमार रेड्डी 2026-2026 5 5 102 17 0 192 4 1/19 48 11.29 25.5 0 0 अक्षर पटेल 2026-2026 4 4 90 15 0 158 3 1/36 52.66 10.53 30 0 0 नाथन स्मिथ 2026-2026 4 4 72 12 0 129 3 2/28 43 10.75 24 0 0 मैथ्यू फिशर 2026-2026 2 2 30 5 0 63 3 2/40 21 12.6 10 0 0 ब्लेयर मार्शल टिकनर 2026-2026 1 1 24 4 0 38 2 2/38 19 9.5 12 0 0

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल टॉप-5 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज में 4 मैचों में 12 छक्के लगाए और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हैरी ब्रूक ने इस साल अब तक खेले 13 वनडे मैचों में कुल 24 छक्के लगाए हैं और वो तंजीद हसन से आगे निकल गए जिन्होंने 14 मैचों में 23 छक्के लगाए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)