शेर-ए-पंजाब लीग 2026 का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला ही बेहद धमाकेदार रहा और मोहाली किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अंकतालिका में मोहाली नंबर 1 बन गई है। जबकि टॉप 5 बल्लेबाजों में शतकवीर अनमोलप्रीत सिंह नंबर 1 पर हैं और भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजों के लिहाज से पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा लेकिन फिर भी तेजप्रीत सिंह 3 विकेट लेकर टॉप पर हैं।

हरप्रीत बराड़ ने भी पहले मैच में 2 विकेट झटके और वह टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं। पहले मैच में रनों का अंबार देखने को मिला और कुल 520 रन इस मुकाबले में बने। पहले खेलते हुए अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली अमृतसर सूरमा ने 258 रन बनाए थे और मोहाली किंग्स ने अनमोलप्रीत के शतक और रमनदीप सिंह की कप्तानी पारी के बदौलत 262 रन बनाए और 5 विकेट से मैच जीता।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 की अंकतालिका

स्थानटीममैचजीतहारबेनतीजाअंकनेट रन रेट
1मोहाली किंग्स11002+0.536
भटिंडा रॉयल्स000000.000
फजील्का फाल्कन्स000000.000
लुधियाना लायंस000000.000
जालंधर वॉरियर्स000000.000
6अमृतसर सूरमास10100-0.536

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट46
अनमोलप्रीत सिंह11133133.00260.781012
अभिषेक शर्मा117777.00296.1567
रमनदीप सिंह1169172.5091
नमन धीर114747.00213.6415
सहज धवन114545.00250.0072

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन4 विकेट5 विकेट
तेजप्रीत सिंह 14.024312.673800
तन्मय धरणी 12.012210.002000
हरप्रीत बराड़ 14.024223.004600
आकाश पांडे14.024224.504900
नमन धीर11.0617.00700

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी बेकार, अनमोलप्रीत सिंह का शतक पड़ा भारी; शेर-ए-पंजाब लीग के पहले मैच में बने 520 रन

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। आगाज बेहद धमाकेदार हुआ और पहले मुकाबले में ही 520 रन बन गए। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन ठोके लेकिन उनकी पारी पर अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर