शेर-ए-पंजाब लीग 2026 का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला ही बेहद धमाकेदार रहा और मोहाली किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अंकतालिका में मोहाली नंबर 1 बन गई है। जबकि टॉप 5 बल्लेबाजों में शतकवीर अनमोलप्रीत सिंह नंबर 1 पर हैं और भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजों के लिहाज से पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा लेकिन फिर भी तेजप्रीत सिंह 3 विकेट लेकर टॉप पर हैं।
हरप्रीत बराड़ ने भी पहले मैच में 2 विकेट झटके और वह टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं। पहले मैच में रनों का अंबार देखने को मिला और कुल 520 रन इस मुकाबले में बने। पहले खेलते हुए अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली अमृतसर सूरमा ने 258 रन बनाए थे और मोहाली किंग्स ने अनमोलप्रीत के शतक और रमनदीप सिंह की कप्तानी पारी के बदौलत 262 रन बनाए और 5 विकेट से मैच जीता।
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 की अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|मोहाली किंग्स
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.536
|–
|भटिंडा रॉयल्स
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|–
|फजील्का फाल्कन्स
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|–
|लुधियाना लायंस
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|–
|जालंधर वॉरियर्स
|0
|0
|0
|0
|0
|0.000
|6
|अमृतसर सूरमास
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.536
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4
|6
|अनमोलप्रीत सिंह
|1
|1
|133
|133.00
|260.78
|10
|12
|अभिषेक शर्मा
|1
|1
|77
|77.00
|296.15
|6
|7
|रमनदीप सिंह
|1
|1
|69
|—
|172.50
|9
|1
|नमन धीर
|1
|1
|47
|47.00
|213.64
|1
|5
|सहज धवन
|1
|1
|45
|45.00
|250.00
|7
|2
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 के टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|तेजप्रीत सिंह
|1
|4.0
|24
|3
|12.67
|38
|0
|0
|तन्मय धरणी
|1
|2.0
|12
|2
|10.00
|20
|0
|0
|हरप्रीत बराड़
|1
|4.0
|24
|2
|23.00
|46
|0
|0
|आकाश पांडे
|1
|4.0
|24
|2
|24.50
|49
|0
|0
|नमन धीर
|1
|1.0
|6
|1
|7.00
|7
|0
|0
अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी बेकार, अनमोलप्रीत सिंह का शतक पड़ा भारी; शेर-ए-पंजाब लीग के पहले मैच में बने 520 रन
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। आगाज बेहद धमाकेदार हुआ और पहले मुकाबले में ही 520 रन बन गए। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने 26 गेंद पर 77 रन ठोके लेकिन उनकी पारी पर अनमोलप्रीत सिंह का शतक भारी पड़ गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर