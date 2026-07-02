अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 20 गेंद पर अर्धशतक ठोका। उन्होंने 24 गेंद पर 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए। इस पारी में उन्होंने अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे किए। इसके अलावा वह सबसे तेज ऐसा करने वाले बल्लेबाज भी बने। अभिषेक ने पांचवीं बार 20 या उससे कम गेंद में अर्धशतक भी ठोका।

अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अभी तक 20 या उससे कम गेंद में कुल पांच बार अर्धशतक लगाए हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वह इस मामले में अपने गुरू युवराज सिंह से भी आगे हैं। अभिषेक का सबसे तेज पचासा टी20 इंटरनेशनल में 14 गेंद पर आया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में यह कमाल किया था। उसके अलावा वह 17 और 18 गेंद पर एक-एक बार और दो बार 20-20 गेंद पर अर्धशतक लगा चुके हैं।

T20I में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे कम गेंद में अर्धशतक

अभिषेक शर्मा: 5

कॉलिन मुनरो: 3

फिन एलन: 3

युवराज सिंह: 3

मार्टिन गुप्टिल: 2

डेविड वॉर्नर: 2

टिम डेविड: 2

ट्रेविस हेड: 2

ग्लेन मैक्सवेल: 2

क्रिसे गेल: 2

अभिषेक शर्मा ने अपनी 49वीं पारी में 100 टी20 इंटरनेशनल छक्कों का आंकड़ा पार किया था। वह सबसे कम गेंदों में ऐसा करने वाले बल्लेबाज भी बने थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा था। गौरतलब है इसी हफ्ते लंबे समय के बाद वह आईसीसी टी20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग से नंबर 1 पद से नीचे खिसकते थे और इशान किशन नए नंबर 1 बल्लेबाज बने थे।

अभिषेक शर्मा का बेहतरीन टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने मात्र 49 टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए इस फॉर्मेट में भारत के लिए अपना कद काफी ऊंचा कर लिया है। उनके नाम 48 पारियों में 1546 रन दर्ज हैं। उनके नाम 2 शतक और 11 अर्धशतक दर्ज हैं। अभिषेक का औसत 33.60 और स्ट्राइक रेट 193.25 का रहा है। अभिषेक शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल में 102 छक्के और 152 चौके भी दर्ज हैं।

112 रन, 12 चौके, 3 छक्के और 5 विकेट: समित द्रविड़ का टी20 लीग में धमाल, बल्ले और गेंद दोनों से कर रहे कमाल

महाराजा ट्रॉफी कर्नाटक टी20 लीग में राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे समित द्रविड़ का जलवा देखने को मिल रहा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर समित ने अभी तक इस लीग में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर