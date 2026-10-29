अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का बोलबाला साल 2026 में लगातार देखने को मिला है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती दौर में उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सभी पीछे हो गए। वह साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल ही नहीं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं।

अभिषेक शर्मा भारत के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। फिर भी वह ओवरऑल टी20+वनडे+टेस्ट में कुल मिलाकर भी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वहीं इशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे भी इस लिस्ट के टॉप 5 में हैं। इनमें इशान किशन ही ऐसे हैं जो टी20 के अलावा वनडे में भी भारत के लिए खेले हैं।

वैभव सूर्यवंशी 10 मैच खेलकर ही बने लिस्ट का हिस्सा

भारत के टी20 कप्तान और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में छठे और वनडे टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा सातवें स्थान पर हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टीम से बाहर हुए पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। वहीं खास बात यह है कि सिर्फ 10 इंटरनेशनल मैच भारत के लिए (टी20) खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर मौजूद हैं।

हार्दिक पंड्या लंबे समय से टीम से बाहर जरूर हैं लेकिन इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट के टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं। गिल ने इस साल अब तक 19 और विराट कोहली ने 17 छक्के लगाए हैं।

साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट (टी20+वनडे+टेस्ट) में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी रन 100s 50s 6s 4s औसत स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा 37 37 1125 2 8 85 106 31.25 206.42 इशान किशन 40 39 1333 2 7 63 140 37.02 167.25 संजू सैमसन 28 28 802 0 8 50 79 29.70 176.26 शिवम दुबे 34 26 539 0 2 37 33 28.36 163.33 तिलक वर्मा 33 32 716 0 5 33 55 37.68 153.31 श्रेयस अय्यर 33 33 863 1 3 27 65 30.82 124.17 रोहित शर्मा 12 12 604 2 2 26 67 50.33 104.67 सूर्यकुमार यादव 14 14 484 0 4 24 46 44.00 161.33 वैभव सूर्यवंशी 10 10 295 0 2 22 26 29.50 185.53 हार्दिक पंड्या 14 12 286 0 2 20 17 26.00 165.31

(आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

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