भारतीय टीम के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में गजब की पारी खेली और मैच को एकतरफा करते हुए भारत की झोली में आसान जीत डाल दी। अभिषेक के सवालों का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और मैदान पर उतरते ही इस मैच में उन्होंने टॉप गेयर में बैटिंग शुरू की और शतक लगाकर ही दम लिया।

अपनी पारी में अभिषेक ने 11 छक्के लगाए और भारत-न्यूजीलैंड तीसरे मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में भारतीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी बेशक अर्धशतक लगाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने भी 45 रन की बेहद तेज पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन फिलहाल वो लिस्ट में टॉप-5 से बाहर ही हैं।

अभिषेक ने फिन एलन को पीछे छोड़ा

अभिषेक ने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रन की पारी खेली और इस दौरान 11 छक्के लगाते हुए फिन एलन को पीछे छोड़ दिया। अब अभिषेक भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीन मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए हैं। अभिषेक ने पिछले 3 मैचों में कुल 15 छक्के लगाए हैं जबकि फिन एलन 3 मैचों में 8 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स हैं जिन्होंने 3 मैचों में 7 छक्के लगाए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर डेरिल मिचेल हैं जिन्होंने 3 मैचों में कुल 6 छक्के लगाए हैं जबकि 5वें नंबर पर बेवॉन जैकब्स, संजू सैमसन और नमन धीर हैं जिन्होंने 3-3 मैचों में अब तक कुल 5-5 छक्के लगाए हैं। वैभव सूर्यवंशी 2 मैचों में 4 छक्के लगाकर छठे स्थान पर आ गए हैं तो वहीं श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और टिम सीफर्ट 2-2 छक्के लगाकर संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन 6 अभिषेक शर्मा 3 3 169 15 फिन एलन 3 3 101 8 ग्लेन फिलिप्स 3 3 169 7 डेरिल मिचेल 3 3 123 6 बेवॉन जैकब्स 3 3 128 5 संजू सैमसन 3 3 99 5 नमन धीर 3 3 77 5 वैभव सूर्यवंशी 2 2 49 4 श्रेयस अय्यर 3 3 54 2 अक्षर पटेल 3 2 35 2 टिम सीफर्ट 3 3 33 2 तिलक वर्मा 3 3 58 1 नितीश कुमार रेड्डी 3 2 28 1 माइकल ब्रेसवेल 3 2 17 1

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)