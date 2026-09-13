भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, इशान किशन जैसे खिलाड़ी एक्शन में नजर आने वाले हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज के पहले बात अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर मौजूद हैं।

अभिषेक शर्मा हैं नंबर पर, तिलक, संजू, रोहित, इशान दूसरे स्थान पर

भारत की तरफ से टी20आई की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी 135 रन की पारी के दौरान कुल 13 छक्के लगाए थे। अभिषेक ने उस मैच में 54 गेंदों पर इतने रन बनाए थे और इस दौरान 7 चौके भी लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 250.00 का रहा था। इस मैच में अभिषेक ने 93 मिनट तक बल्लेबाजी की थी।

भारत की तरफ से टी20आई की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और इशान किशन एक साथ मौजूद हैं। इन सभी बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी पारियों के दौरान 10-10 छक्के लगाने का कमाल किया है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने अपनी एक पारी के दौरान सबसे ज्यादा 9 छक्के लगाने का कमाल किया था।

T20I की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-3 भारतीय

अभिषेक शर्मा- 13 छक्के

रोहित शर्मा- 10 छक्के

संजू सैमसन- 10 छक्के

तिलक वर्मा- 10 छक्के

इशान किशन- 10 छ्क्के

सूर्यकुमार यादव- 9 छक्के

कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)