अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 30 गेंद पर शतक लगाते हुए इतिहास रचा। वह भारत के लिए सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया। भारत के लिए इसी के साथ सबसे तेज T20I शतक लगाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट भी बदल गई।

अभिषेक शर्मा ने राशिद खान का शिकार बनने से पहले इस मुकाबले में 34 गेंद पर तूफानी 108 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 9 चौके और 11 छक्के जड़े। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा शतक लगाया। अभिषेक भारत ही नहीं टेस्ट प्लेइंग नेशन यानी फुल मेंबर टीमों में भी सबसे तेज T20I शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीकितनी गेंद में शतकबनामस्थानतारीख
अभिषेक शर्मा30अफगानिस्ताननई दिल्ली17/09/2026
रोहित शर्मा35श्रीलंकाइंदौर22/12/2017
अभिषेक शर्मा37इंग्लैंडवानखेड़े (मुंबई)02/02/2025
संजू सैमसन40बांग्लादेशहैदराबाद12/10/2024
तिलक वर्मा41साउथ अफ्रीकाजोहानिसबर्ग15/11/2024
इशान किशन42न्यूजीलैंडतिरुवनंतपुरम31/01/2026
सूर्यकुमार यादव45श्रीलंकाराजकोट07/01/2023
केएल राहुल46वेस्टइंडीजलॉडरहिल27/08/2016
अभिषेक शर्मा46जिम्बाब्वेहरारे07/07/2024
संजू सैमसन47साउथ अफ्रीकाडरबन08/11/2024

अभिषेक शर्मा फुल मेंबर देशों में भी बने नंबर 1

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के फिन एलन और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वह फुल मेंबर यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब टी20 के ओवरऑल सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड में टर्की के मोहम्मद फहाद (29 गेंद) और एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद) हैं। यह दोनों ही फुल मेंबर टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अभिषेक शर्मा का कैसा है टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 59 मुकाबलों की 58 पारियों में 1858 रन बनाए हैं। उनका औसत 33.18 और स्ट्राइक रेट 194.55 है। वह अब तक इस फॉर्मेट में तीन शतक और 12 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके नाम 182 चौके और 126 छक्के इस फॉर्मेट में दर्ज हैं।

9 चौके, 11 छक्के, 34 गेंद, 108 रन: अभिषेक शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ तूफान, 5 बड़े रिकॉर्ड किए नाम

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में 34 गेंद पर 108 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 30 गेंद पर शतक पूरा किया और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। देखिए अभिषेक ने कौन से पांच बड़े रिकॉर्ड बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर