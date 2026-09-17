अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 30 गेंद पर शतक लगाते हुए इतिहास रचा। वह भारत के लिए सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया। भारत के लिए इसी के साथ सबसे तेज T20I शतक लगाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट भी बदल गई।

अभिषेक शर्मा ने राशिद खान का शिकार बनने से पहले इस मुकाबले में 34 गेंद पर तूफानी 108 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 9 चौके और 11 छक्के जड़े। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा शतक लगाया। अभिषेक भारत ही नहीं टेस्ट प्लेइंग नेशन यानी फुल मेंबर टीमों में भी सबसे तेज T20I शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी कितनी गेंद में शतक बनाम स्थान तारीख अभिषेक शर्मा 30 अफगानिस्तान नई दिल्ली 17/09/2026 रोहित शर्मा 35 श्रीलंका इंदौर 22/12/2017 अभिषेक शर्मा 37 इंग्लैंड वानखेड़े (मुंबई) 02/02/2025 संजू सैमसन 40 बांग्लादेश हैदराबाद 12/10/2024 तिलक वर्मा 41 साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग 15/11/2024 इशान किशन 42 न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम 31/01/2026 सूर्यकुमार यादव 45 श्रीलंका राजकोट 07/01/2023 केएल राहुल 46 वेस्टइंडीज लॉडरहिल 27/08/2016 अभिषेक शर्मा 46 जिम्बाब्वे हरारे 07/07/2024 संजू सैमसन 47 साउथ अफ्रीका डरबन 08/11/2024

अभिषेक शर्मा फुल मेंबर देशों में भी बने नंबर 1

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के फिन एलन और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वह फुल मेंबर यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब टी20 के ओवरऑल सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड में टर्की के मोहम्मद फहाद (29 गेंद) और एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद) हैं। यह दोनों ही फुल मेंबर टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अभिषेक शर्मा का कैसा है टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 59 मुकाबलों की 58 पारियों में 1858 रन बनाए हैं। उनका औसत 33.18 और स्ट्राइक रेट 194.55 है। वह अब तक इस फॉर्मेट में तीन शतक और 12 अर्धशतक लगा चुके हैं। उनके नाम 182 चौके और 126 छक्के इस फॉर्मेट में दर्ज हैं।

9 चौके, 11 छक्के, 34 गेंद, 108 रन: अभिषेक शर्मा का अफगानिस्तान के खिलाफ तूफान, 5 बड़े रिकॉर्ड किए नाम

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में 34 गेंद पर 108 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 30 गेंद पर शतक पूरा किया और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। देखिए अभिषेक ने कौन से पांच बड़े रिकॉर्ड बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





