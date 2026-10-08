टी20 इंटरनेशनल में भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। शायद ही ऐसी कोई रिकॉर्ड लिस्ट इस प्रारूप में होगी जिसमें अभिषेक का नाम नहीं होगा। ऐसी ही लिस्ट है भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की। अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। उन्होंने 2025 में वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की तूफानी पारी खेली थी।

वहीं भारत की टी20 टीम से बाहर और मौजूदा वनडे व टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है और वह तीसरे स्थान पर हैं। दिग्गज रोहित शर्मा और विराट इस लिस्ट के टॉप 3 में नहीं हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा किस स्थान पर?

रोहित का नाम टॉप 10 की लिस्ट में तीन बार मौजूद है लेकिन वह 5वें, 7वें और 10वें पायदान पर हैं। रोहित की 121 नाबाद, 118 और 111 नाबाद की पारियां टॉप 10 में शामिल हैं। विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में अपना एकमात्र शतक अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 एशिया कप में लगाया था। उन्होंने नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में अब तक यह चौथी सबसे बड़ी पारी है।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी रन मिनट गेंदें चौके छक्के स्ट्राइक रेट विपक्षी टीम मैदान मैच तिथि अभिषेक शर्मा 135 93 54 7 13 250.00 बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 2 फरवरी 2025 शुभमन गिल 126* 99 63 12 7 200.00 बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद 1 फरवरी 2023 ऋतुराज गायकवाड़ 123* 97 57 13 7 215.78 बनाम ऑस्ट्रेलिया गुवाहाटी 28 नवंबर 2023 विराट कोहली 122* 90 61 12 6 200.00 बनाम अफगानिस्तान दुबई 8 सितंबर 2022 रोहित शर्मा 121* 103 69 11 8 175.36 बनाम अफगानिस्तान बेंगलुरु 17 जनवरी 2024 तिलक वर्मा 120* 69 47 9 10 255.31 बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 15 नवंबर 2024 रोहित शर्मा 118 61 43 12 10 274.41 बनाम श्रीलंका इंदौर 22 दिसंबर 2017 सूर्यकुमार यादव 117 88 55 14 6 212.72 बनाम इंग्लैंड नॉटिंघम 10 जुलाई 2022 सूर्यकुमार यादव 112* 67 51 7 9 219.60 बनाम श्रीलंका राजकोट 7 जनवरी 2023 रोहित शर्मा 111* 95 61 8 7 181.96 बनाम वेस्टइंडीज लखनऊ 6 नवंबर 2018

बाबर आजम नंबर 1, रोहित-विराट टॉप 3 से बाहर, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय; T20I में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज

टी20 इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व टी20 कप्तान बाबर आजम लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप 3 में भी नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





