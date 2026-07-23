भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई यानी गुरुवार से होगी और इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 4.30 बजे से होगी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले बात अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की हो तो उसमें पहले नंबर पर भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हैं। यही नहीं इस लिस्ट में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

अभिषेक हैं नंबर 1

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम पर दर्ज है। अभिषेक ने इस टीम के खिलाफ 7 जुलाई 2024 में हरारे में 47 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली थी। अभिषेक इस टीम के खिलाफ शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं। अभिषेक के बाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं जो फिलहाल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 जुलाई 2024 को हरारे में 53 गेंदों पर नाबाद 93 रन की पारी खेली थी।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऋतराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने 7 जुलाई 2024 को हरारे में 47 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली थी जबकि सुरेश रैना नाबाद 72 रन के स्कोर के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। संजू सैसमन ने इस टीम के खिलाफ 58 रन की पारी खेली थी और वो छठे स्थान पर हैं जबकि शुभमन गिल 66 रन के स्कोर को साथ 5वें स्थान पर हैं। तिलक वर्मा इस सूची में 10वें नंबर पर हैं जिन्होंने 26 फरवरी 2026 को चेन्नई में 16 गेंदों पर नाबाद 44 रन की पारी खेली थी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 भारतीय

अभिषेक शर्मा: 100 रन (47 गेंद), हरारे (7 जुलाई 2024)

यशस्वी जायसवाल: 93* रन (53 गेंद), हरारे (14 जुलाई 2024)

ऋतुराज गायकवाड़: 77 रन (47 गेंद), हरारे (7 जुलाई 2024)

सुरेश रैना: 72* रन (29 गेंद), हरारे (13 जून 2010)

शुभमन गिल: 66 रन (49 गेंद), हरारे (14 जुलाई 2024)

संजू सैमसन: 58 रन (45 गेंद), हरारे (19 जुलाई 2015)

केएल राहुल: 51 रन (40 गेंद), हरारे (18 जून 2016)

हार्दिक पंड्या: 50* रन (16 जून 2022 / चेन्नई 2026)

रॉबिन उथप्पा: 42 रन (25 गेंद), हरारे (17 जुलाई 2015)

तिलक वर्मा: 44* रन (16 गेंद), चेन्नई (26 फरवरी 2026)

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