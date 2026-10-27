अभिषेक शर्मा ने मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 गेंद पर 113 रन की तूफानी पारी खेली। टी20 इंटरनेशनल में यह उनका चौथा शतक था। वहीं उन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा करते हुए रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की। हालांकि, पहले ही वह रोहित का यह रिकॉर्ड पिछले महीने तोड़ चुके थे। फुल मेंबर देशों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड उनके नाम ही दर्ज है।

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले महीने 30 गेंद पर तूफानी शतक जड़ा था। वह फुल मेंबर देशों में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं ओवरऑल एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम 27 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

संजू सैमसन का नाम लिस्ट में 11वें स्थान पर

अभिषेक शर्मा का नाम इस लिस्ट में तीन बार मौजूद है। उन्होंने एक बार 30 गेंद पर, एक बार 35 और एक बार 37 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। वहीं एक शतक इस फॉर्मेट में वह 46 गेंद पर भी जिम्बाब्वे के खिलाफ लगा चुके हैं। अभिषेक के अलावा संजू सैमसन और रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। संजू 11वें और रोहित 5वें स्थान पर हैं।

भारतीय बल्लेबाजों के अलावा अन्य देशों के बल्लेबाजों की बात करें तो जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर चौथे और न्यूजीलैंड के फिन एलन तीसरे स्थान पर हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड, वेस्टइंडीज के जॉन्सन चार्ल्स और इंग्लैंड के फिल साल्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज (फुल मेंबर देश)

खिलाड़ीअर्धशतक के लिए गेंदेंमुकाबलामैदानतारीख
अभिषेक शर्मा30भारत बनाम अफगानिस्तानदिल्ली17/09/2026
सिकंदर रजा33जिम्बाब्वे बनाम गांबियानैरोबी (रुराका)23/10/2024
फिन एलन33न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीकाकोलकाता04/03/2026
डेविड मिलर35दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेशपोटचेफस्ट्रूम29/10/2017
रोहित शर्मा35भारत बनाम श्रीलंकाइंदौर22/12/2017
अभिषेक शर्मा35भारत बनाम न्यूजीलैंडवेलिंगटन27/10/2026
अभिषेक शर्मा37भारत बनाम इंग्लैंडवानखेड़े02/02/2025
टिम डेविड37ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीजबैसेटेरे25/07/2025
फिल साल्ट39साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीजसेंचुरियन26/03/2023
जॉन्सन चार्ल्स39इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीकामैनचेस्टर12/09/2025
संजू सैमसन40भारत बनाम बांग्लादेशहैदराबाद12/10/2024

अभिषेक शर्मा का 35 गेंद पर शतक, सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी; ये हैं T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 में 38 गेंद पर 113 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा किया। टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का चौथा शतक था और उन्होंने सूर्यकुमार यादव की बराबरी की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर