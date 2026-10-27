अभिषेक शर्मा ने मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 गेंद पर 113 रन की तूफानी पारी खेली। टी20 इंटरनेशनल में यह उनका चौथा शतक था। वहीं उन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा करते हुए रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की। हालांकि, पहले ही वह रोहित का यह रिकॉर्ड पिछले महीने तोड़ चुके थे। फुल मेंबर देशों में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड उनके नाम ही दर्ज है।

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले महीने 30 गेंद पर तूफानी शतक जड़ा था। वह फुल मेंबर देशों में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं ओवरऑल एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम 27 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

संजू सैमसन का नाम लिस्ट में 11वें स्थान पर

अभिषेक शर्मा का नाम इस लिस्ट में तीन बार मौजूद है। उन्होंने एक बार 30 गेंद पर, एक बार 35 और एक बार 37 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। वहीं एक शतक इस फॉर्मेट में वह 46 गेंद पर भी जिम्बाब्वे के खिलाफ लगा चुके हैं। अभिषेक के अलावा संजू सैमसन और रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। संजू 11वें और रोहित 5वें स्थान पर हैं।

भारतीय बल्लेबाजों के अलावा अन्य देशों के बल्लेबाजों की बात करें तो जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर चौथे और न्यूजीलैंड के फिन एलन तीसरे स्थान पर हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड, वेस्टइंडीज के जॉन्सन चार्ल्स और इंग्लैंड के फिल साल्ट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज (फुल मेंबर देश)

खिलाड़ी अर्धशतक के लिए गेंदें मुकाबला मैदान तारीख अभिषेक शर्मा 30 भारत बनाम अफगानिस्तान दिल्ली 17/09/2026 सिकंदर रजा 33 जिम्बाब्वे बनाम गांबिया नैरोबी (रुराका) 23/10/2024 फिन एलन 33 न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका कोलकाता 04/03/2026 डेविड मिलर 35 दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश पोटचेफस्ट्रूम 29/10/2017 रोहित शर्मा 35 भारत बनाम श्रीलंका इंदौर 22/12/2017 अभिषेक शर्मा 35 भारत बनाम न्यूजीलैंड वेलिंगटन 27/10/2026 अभिषेक शर्मा 37 भारत बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 02/02/2025 टिम डेविड 37 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज बैसेटेरे 25/07/2025 फिल साल्ट 39 साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज सेंचुरियन 26/03/2023 जॉन्सन चार्ल्स 39 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका मैनचेस्टर 12/09/2025 संजू सैमसन 40 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 12/10/2024

अभिषेक शर्मा का 35 गेंद पर शतक, सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी; ये हैं T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 में 38 गेंद पर 113 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 35 गेंद पर शतक पूरा किया। टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का चौथा शतक था और उन्होंने सूर्यकुमार यादव की बराबरी की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





