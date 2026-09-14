भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। इस मुकाबले में भारत की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा जिन्होंने 32 गेंद पर 82 रन की पारी खेली और पहले टी20 के बाद वह सीरीज के टॉप बल्लेबाज भी बन गए। वहीं गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर अर्शदीप सिंह ने जलवा बिखेरा और वह नंबर 1 गेंदबाज बने।

इस मुकाबले में भारत के लिए अभिषेक शर्मा के अलावा इशान किशन ने भी 42 रन की पारी खेली थी, लेकिन वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। इशान से ऊपर हैं लिस्ट में अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई जिन्होंने पहले मुकाबले में 64 रन की नाबाद पारी खेली और अफगान टीम का स्कोर 156 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

अभिषेक शर्मा ने लगाए 7 छक्के

अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी नंबर 1 बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मुकाबले में सर्वाधिक 7 छक्के लगाए। वहीं अजमतुल्लाह ओमरजई ने 4 और मोहम्मद नबी ने 2 छक्के जड़े। इशान किशन और सेदिकुल्लाह अटल ने 1-1 छ्क्का इस मैच में लगाया।

भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
अभिषेक शर्मा118282.00256.2577
अजमतुल्लाह ओमरजई1164145.4544
इशान किशन114242.00127.2751
मोहम्मद नबी113333.00122.2222
सेदिकुल्लाह अटल111313.00100.0011

भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
अर्शदीप सिंह14.02436.331900
मोहम्मद नबी13.018214.002800
वरुण चक्रवर्ती14.024116.001600
जसप्रीत बुमराह14.024126.002600
अक्षर पटेल14.024127.002700

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 22 गेंद पर ही तूफानी अर्धशतक जड़ा था। इस पारी में छक्के के साथ उन्होंने खाता खोला और अपने 6 हजार टी20 रन भी पूरे किए थे। वह गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बने। वहीं दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बने। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

IND vs AFG Match Highlights: भारत ने 7 विकेट से अफगानिस्तान को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त; अभिषेक शर्मा ने बनाए 82 रन

भारत ने पहले टी20 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारत ने 157 रन का लक्ष्य 13.4 ओवर में हासिल किया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अभिषेक शर्मा ने 32 गेंद पर 82 रन की पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ