न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 113 रन की शतकीय पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा ने इशान किशन को पीछे छोड़ दिया और आईसीसी टी20आई बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए। वहीं ताजा रैंकिंग में इशान किशन को 2 स्थान का जबकि भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को 5 स्थान का नुकसान हुआ। टी20आई बैटिंग रैंकिंग में साहिबजादा फरहान और हैरी ब्रुक को फायदा हुआ तो वहीं टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में टेम्बा बावुमा अब टॉप-3 में पहुंच गए।

अभिषेक बने नंबर 1, इशान तीसरे नंबर पर आए

आईसीसी की ताजा टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक स्थान का छलांग लगाकर अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर आ गए जिनके अब 897 रेटिंग अंक हैं तो वहीं साहिबजादा फरहान जो पहले तीसरे नंबर पर थे अब दूसरे नंबर पर 883 रेटिंग अंक के साथ पहुंच गए। इशान किशन जो पहले स्थान पर थे उन्हें दो अंक का नुकसान हुआ और वो अब तीसरे नंबर पर आ गए और उनका रेटिंग अंक अब 866 है। इशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में नहीं खेला था साथ ही पिछले कुछ मैचों में वो रन नहीं बना पा रहे जिसका उन्हें नुकसान हुआ।

आईसीसी टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को बड़ा नुकसान हुआ और वो 5 अंक फिसलकर अब 9वें नंबर पर आ गए जबकि तिलक वर्मा 10वें स्थान पर बने हुए हैं। हैरी ब्रुक को एक स्थान का फायदा हुआ और वो 5वें से चौथे नंबर पर आ गए जबकि जोस बटलर को भी एक स्थान का फायदा हुआ और वो छठे से अब 5वें स्थान पर आ गए। इस रैंकिंग में डेवाल्ड ब्रेविस, फिल साल्ट और शाई होप को भी एक-एक स्थान का फायदा हुआ और ये सभी बैटर अब छठे, सातवें और 8वें स्थान पर आ गए।

टेम्बा बावुमा दूसरे स्थान पर आए, स्टीव स्मिथ नीचे फिसले

टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में हैरी ब्रुक पहले नंबर पर बने हुए हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेलने वाले साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा को 4 स्थान का फायदा हुआ और वो अब दूसरे नंबर पर आ गए। स्टीव स्मिथ को 3 स्थान का नुकसान हुआ और वो 5वें नंबर पर आ गए जबकि रचिन रविंद्र को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो 5वें से छठे स्थान पर आ गए। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऋषभ पंत 7वें जबकि कप्तान शुभमन गिल 9वें स्थान पर बने हुए हैं। यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का फायदा हुआ और वो 11वें नंबर पर आ गए।

बाबर आजम को नुकसान, बेन डकेट-हैरी ब्रुक को हुआ फायदा

वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल पहले स्थान पर बने हुए हैं जबकि बाबर आजम को दो स्थान का नुकसान हुआ और वो 7वें से 9वें नंबर पर आ गए। विराट कोहली दूसरे, रोहित शर्मा तीसरे जबकि केएल राहुल 10वें नंबर पर बने हुए हैं। हैरी ब्रुक को छह स्थान का फायदा हुआ और वो 8वें नंबर पर आ गए जबकि बेन डकेट को भी 6 स्थान का फायदा हुआ और वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जो रूट को 2 स्थान का नुकसान हुआ और वो टॉप-10 से बाहर हो गए और 11वें नंबर पर आ गए।

मार्को यानसेन बने नंबर 1

टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन 5 स्थान की छलांग लगाते हुए पहले स्थान पर आ गए जबकि जसप्रीत बुमराह को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो 5वें से छठे नंबर पर आ गए।