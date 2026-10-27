अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में चार शतक लगाए हैं। उसमें से उनकी टॉप 3 पारियों में छक्कों की बरसात देखने को मिली है। यही कारण है कि टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों में अभिषेक टॉप पर हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में सिर्फ नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 और नंबर 3 पर भी काबिज हैं।

उनके बाद इस लिस्ट में मौजूद हैं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने सर्वाधिक 10 छक्के एक टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए थे। रोहित के अलावा संजू सैमसन, इशान किशन और तिलक वर्मा भी इस लिस्ट में हैं और इन तीनों ने भी 10-10 छक्के एक पारी में लगाए हैं। अभिषेक शर्मा एक पारी में सर्वाधिक 13 छक्के लगाते हुए नंबर 1 पर मौजूद हैं।

वहीं 11-11 छक्के उन्होंने दो बार टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 की पारी में भी उन्होंने 11 छक्के जड़े और 38 गेंद पर 113 रन की यह पारी तीसरे स्थान पर रही। अभिषेक का नाम इस लिस्ट में तीन बार मौजूद है तो उनके साथी ओपनर संजू सैमसन भी दो बार लिस्ट में शामिल हैं। संजू ने एक बार 10 और एक बार 9 छक्के टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ी रन गेंदें चौके छक्के स्ट्राइक रेट टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख अभिषेक शर्मा 135 54 7 13 250.00 भारत इंग्लैंड वानखेड़े 2 फरवरी 2025 अभिषेक शर्मा 108 34 9 11 317.64 भारत अफगानिस्तान दिल्ली 17 सितंबर 2026 अभिषेक शर्मा 113 38 9 11 297.36 भारत न्यूजीलैंड वेलिंगटन 27 अक्टूबर 2026 रोहित शर्मा 118 43 12 10 274.41 भारत श्रीलंका इंदौर 22 दिसंबर 2017 संजू सैमसन 107 50 7 10 214.00 भारत दक्षिण अफ्रीका डरबन 8 नवंबर 2024 तिलक वर्मा 120 47 9 10 255.31 भारत दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 15 नवंबर 2024 इशान किशन 103 43 6 10 239.53 भारत न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम 31 जनवरी 2026 सूर्यकुमार यादव 112 51 7 9 219.60 भारत श्रीलंका राजकोट 7 जनवरी 2023 संजू सैमसन 109 56 6 9 194.64 भारत दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 15 नवंबर 2024 के.एल. राहुल 89 49 5 8 181.63 भारत श्रीलंका इंदौर 22 दिसंबर 2017

(आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

अभिषेक शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा-संजू सैमसन भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के टॉप 11 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोका। यह टी20 इंटरनेशन में उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में भी अभिषेक नंबर 1 हैं। रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





