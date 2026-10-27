अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में चार शतक लगाए हैं। उसमें से उनकी टॉप 3 पारियों में छक्कों की बरसात देखने को मिली है। यही कारण है कि टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों में अभिषेक टॉप पर हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में सिर्फ नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 और नंबर 3 पर भी काबिज हैं।

उनके बाद इस लिस्ट में मौजूद हैं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने सर्वाधिक 10 छक्के एक टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए थे। रोहित के अलावा संजू सैमसन, इशान किशन और तिलक वर्मा भी इस लिस्ट में हैं और इन तीनों ने भी 10-10 छक्के एक पारी में लगाए हैं। अभिषेक शर्मा एक पारी में सर्वाधिक 13 छक्के लगाते हुए नंबर 1 पर मौजूद हैं।

वहीं 11-11 छक्के उन्होंने दो बार टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टी20 की पारी में भी उन्होंने 11 छक्के जड़े और 38 गेंद पर 113 रन की यह पारी तीसरे स्थान पर रही। अभिषेक का नाम इस लिस्ट में तीन बार मौजूद है तो उनके साथी ओपनर संजू सैमसन भी दो बार लिस्ट में शामिल हैं। संजू ने एक बार 10 और एक बार 9 छक्के टी20 इंटरनेशनल पारी में लगाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ीरनगेंदेंचौकेछक्केस्ट्राइक रेटटीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
अभिषेक शर्मा13554713250.00भारतइंग्लैंडवानखेड़े2 फरवरी 2025
अभिषेक शर्मा10834911317.64भारतअफगानिस्तानदिल्ली17 सितंबर 2026
अभिषेक शर्मा11338911297.36भारतन्यूजीलैंडवेलिंगटन27 अक्टूबर 2026
रोहित शर्मा118431210274.41भारतश्रीलंकाइंदौर22 दिसंबर 2017
संजू सैमसन10750710214.00भारतदक्षिण अफ्रीकाडरबन8 नवंबर 2024
तिलक वर्मा12047910255.31भारतदक्षिण अफ्रीकाजोहान्सबर्ग15 नवंबर 2024
इशान किशन10343610239.53भारतन्यूजीलैंडतिरुवनंतपुरम31 जनवरी 2026
सूर्यकुमार यादव1125179219.60भारतश्रीलंकाराजकोट7 जनवरी 2023
संजू सैमसन1095669194.64भारतदक्षिण अफ्रीकाजोहान्सबर्ग15 नवंबर 2024
के.एल. राहुल894958181.63भारतश्रीलंकाइंदौर22 दिसंबर 2017

(आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

अभिषेक शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा-संजू सैमसन भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के टॉप 11 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोका। यह टी20 इंटरनेशन में उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में भी अभिषेक नंबर 1 हैं। रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर