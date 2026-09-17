भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय सरजमीं पर भारत की यह पहली टी20 सीरीज जीत है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और खासतौर से अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में जमकर सुर्खियां बटोरीं। अभिषेक इस सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज रहे तो गेंदबाजी में नितीश कुमार रेड्डी का जलवा रहा।
अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज में तीन पारियों में कुल 229 रन बनाए। तीसरे टी20 में भारत ने 127 रन से जीत दर्ज की। अभिषेक ने 34 गेंद पर 108 रन की पारी खेली। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। अभिषेक के बाद बल्लेबाज में संजू सैमसन दूसरे पर रहे। उन्होंने तीन पारियों में 117 रन बनाए। जबकि इशान किशन चौथे पर रहे और तीसरे मैच में वह खास योगदान नहीं दे पाए। उनसे आगे लिस्ट में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई रहे।
गेंदबाजों की बात करें तो नितीश कुमार रेड्डी ने पहले मैच में निराश किया था लेकिन दूसरे व तीसरे मैच में 3-3 विकेट लेते हुए उन्होंने कमाल कर दिए। वह छह विकेट लेकर सीरीज के नंबर 1 गेंदबाज बने। उनके बाद दूसरे नंबर पर रहे अर्शदीप सिंह जिन्होंने तीसरा मुकाबला नहीं खेला लेकिन फिर भी 2 पारी में 5 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस लिस्ट में तीसरे पर अक्षर पटेल और चौथे पर रवि बिश्नोई रहे।
भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50
|4s
|6s
|अभिषेक शर्मा (भारत)
|3
|3
|0
|229
|108
|76.33
|85
|269.41
|1
|1
|18
|22
|संजू सैमसन (भारत)
|3
|3
|0
|117
|57
|39.00
|65
|180.00
|0
|2
|11
|8
|अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान)
|3
|3
|1
|92
|64*
|46.00
|67
|137.31
|0
|1
|7
|5
|ईशान किशन (भारत)
|3
|3
|1
|90
|42
|45.00
|64
|140.62
|0
|0
|9
|3
|इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)
|3
|3
|0
|73
|37
|24.33
|59
|123.72
|0
|0
|12
|1
भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|नितीश कुमार रेड्डी (भारत)
|3
|3
|54
|9.0
|0
|79
|6
|3/24
|13.16
|8.77
|9.00
|0
|0
|अर्शदीप सिंह (भारत)
|2
|2
|48
|8.0
|0
|54
|5
|3/19
|10.80
|6.75
|9.60
|0
|0
|अक्षर पटेल (भारत)
|3
|3
|66
|11.0
|0
|64
|4
|2/9
|16.00
|5.81
|16.50
|0
|0
|रवि बिश्नोई (भारत)
|2
|2
|43
|7.1
|0
|58
|4
|3/26
|14.50
|8.09
|10.75
|0
|0
|राशिद खान (अफगानिस्तान)
|3
|3
|69
|11.3
|0
|113
|4
|3/36
|28.25
|9.82
|17.25
|0
|0
भारत ने 127 रन से जीता तीसरा टी20, अफगानिस्तान का 3-0 से किया सूपड़ा साफ
भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे टी20 मुकाबले में 127 रन से मात दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। क्लिक करें और देखें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ और पूरा स्कोरकार्ड