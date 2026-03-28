टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में सहयोग करने वाले अभिषेक शर्मा से उम्मीद थी कि वो आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अभिषेक ने अपनी पारी की शुरुआत तो छक्के के साथ की, लेकिन फिर उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। यही नहीं ट्रेविस हेड और नितिश कुमार रेड्डी भी आरसीबी के खिलाफ फ्लॉप रहे।

अभिषेक ने खेली 7 रन की पारी

अभिषेक ने आरसीबी के खिलाफ शानदार शुरुआत की और अपनी पारी की दूसरी गेंद पर ही छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। उनके इस अंदाज के देखकर लगा कि अभिषेक रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभिषेक शर्मा को आरसीबी के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक ने इस मैच में 8 गेंदों पर एक छक्के की मदद से सिर्फ 7 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 87.50 का रहा।

हेड और नितिश रेड्डी ने भी किया निराश

अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद हैदराबाद के दूसरे ओपनर बैटर ट्रेविस हेड पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जैकब डफी ने उनका भी काम तमाम कर दिया। डफी की गेंद पर हेड का कैच इस मैच में फिल साल्ट ने लपका। हेड ने इस मैच में 9 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 11 रन बनाए। पहले विकेट के लिए इस मैच में हेड और अभिषेक के बीच सिर्फ 13 गेंदों पर 18 रन की साझेदारी हुई।

हेड के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए नितिश कुमार रेड्डी को भेजा गया जो भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। नितिश रेड्डी से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो इस पर खड़े नहीं उतर पाए। नितिश रेड्डी ने काफी खराब बैटिंग की और उन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ एक रन बनाए और वो भी जैकब डफी का शिकार बने। डफी की गेंद पर नितिश रेड्डी का कैच डेब्यूटेंट अभिनंदन सिंह ने लपका।

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