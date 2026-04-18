चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली और 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाते हुए 22 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 268.18 का रहा। अभिषेक ने इस पारी के दौरान आईपीएल में 2000 रन पूरे किए और इस लीग में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन का आंकड़ा छूने के मामले में वीरेंद्र सहवाग का महारिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिषेक ने तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा अब आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। अभिषेक ने ये कमाल 1192 गेंदों पर किया और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 1211 गेंदों पर यह कमाल किया था। सहवाग अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस सूची में तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 1306 गेंदों पर यह कमाल किया था जबकि यशस्वी जायसवाल ने 1326 गेंदों पर 2000 रन बनाते हुए इस लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें स्थान पर .यूसुफ पठान हैं जिन्होंने ऐसा 1353 गेंदों पर किया था जबकि हार्दिक पंड्या ने ये कमाल 1365 बॉल पर किया और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। राहुल त्रिपाठी 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने ऐसा 1443 गेंदों पर किया जबकि सुरेश रैना 8वें स्थान पर हैं और उन्होंने अपने 2000 रन 1444 गेंदों पर पूरे किए थे। लिस्ट में 9वें नंबर पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने ऐसा 1446 बॉल पर किया था।

आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

1192 गेंद – अभिषेक शर्मा

1211 गेंद – वीरेंद्र सहवाग

1306 गेंद – ऋषभ पंत

1326 गेंद – यशस्वी जयसवाल

1353 गेंद – यूसुफ पठान

1365 गेंद – हार्दिक पंड्या

1443 गेंद – राहुल त्रिपाठी

1444 गेंद – सुरेश रैना

1446 गेंद – एमएस धोनी

आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

1120 गेंद – आंद्रे रसेल

1192 गेंद – अभिषेक शर्मा

1198 गेंद – निकोलस पूरन

1211 गेंद – वीरेंद्र सहवाग

1251 गेंद – क्रिस गेल

1306 गेंद – ऋषभ पंत

1309 गेंद – ग्लेन मैक्सवेल

1326 गेंद – यशस्वी जयसवाल

1352 गेंद – कीरोन पोलार्ड

1353 गेंद – यूसुफ पठान

रोहित से आगे गिल, विराट कोहली नंबर 2; IPL में सबसे ज्यादा 75+ की पारी खेलने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं। हालांकि इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं जबकि पहले नंबर पर यह विदेशी बैटर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)