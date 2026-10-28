भारतीय टी20 टीम के ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा इन दिनों गजब की लय में हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में अच्छी शुरुआत के बाद भी वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने पिछले दोनों मैचों की कसर निकाल ली और ऐसी पारी खेली कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। अभिषेक की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो।

शुभमन गिल से आगे निकले अभिषेक शर्मा

अभिषेक ने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 113 रन की तूफानी पारी खेली और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल से आगे निकल गए और दूसरे नंबर पर आ गए तो वहीं गिल अब तीसरे नंबर पर खिसक गए। अभिषेक ने इस साल अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 40 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1333 रन बनाए हैं जबकि शुभमन गिल ने अब तक खेले 15 मैचों में 1095 रन बनाए हैं।

अभिषेक ने कीवी टीम के खिलाफ बेशक शतकीय पारी खेली और गिल से आगे निकल गए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल अभी भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन पहले नंबर पर चल रहे हैं। इशान किशन ने इस साल अब तक खेले 40 मैचों में कुल 1333 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 33 मैचों में 863 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में संजू सैमसन अभी 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 28 मैचों में अब तक कुल 802 रन बनाए हैं।

2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

इशान किशन- 40 मैच- 1333 रन

अभिषेक शर्मा- 37 मैच- 1125 रन

शुभमन गिल- 15 मैच- 1095 रन

श्रेयस अय्यर- 33 मैच- 863 रन

संजू सैमसन- 28 मैच- 802 रन

संजू सैमसन टॉप-2 से बाहर, रोहित नंबर 1, इशान, अभिषेक लिस्ट में; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय ओपनर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 124 पारियों में कुल 184 छक्के लगाए थे जबकि इस लिस्ट में स्टार भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)