IND vs PAK: भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो नंबर एक टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के खिलाफ खेलना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा।

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और भारत ने फाइनल समेत 3 मैचों में पाकिस्तान को हराया था। अभिषेक पेट से संबंधित परेशानी की वजह से नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो ठीक हैं और उनके पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि वो खेलेंगे या नहीं इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

सलमान ने अभिषेक को खेलने की इच्छा जताई

भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना चाहती है। उन्होंने रिपोर्ट्स के बात करते हुए अभिषेक के खेलने की भी इच्छा जताई। सलमान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा 15 फरवरी को होने वाले मैच में खेलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो रहे हैं। हम सबसे अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना चाहते हैं।

सलमान ने हैंडशेक पर दिया रिएक्शन

सलमान आगा ने टॉस के समय या मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल का गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेल उसी भावना के साथ खेलना चाहिए जिस भावना से उसे खेला जाना चाहिए। सलमान ने हैंडशेक पर कहा कि इसके बारे में क्या होता है ये हम मैच वाले दिन देखेंगे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 से एक-दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया है। ये पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था।

