अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में रन बनाने के लिए तरस गए और उनके बल्ले से रन नहीं निकले। दुनिया के नंबर 2 टी20आई बल्लेबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ इस टी20 सीरीज में ब्लेसिंग मुजरबानी के सामने पूरी तरह से सरेंडर नजर आए और उनकी गेंद पर हर मैच में आउट हुए। अभिषेक के पास मुजरबानी की गेंद का जवाब नहीं था और उनकी बल्लेबाजी इस सीरीज में बेहद खराब रही और वो फ्लॉप रहे।

अभिषेक ने बनाए 20 गेंदों पर 11 रन

अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के दौरान कुल 20 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने 11 रन बनाए। इन तीनों मैचों में उन्हें ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट किया। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 8 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ एक रन बनाए जबकि दूसरे मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 8 रन बनाए। इसके बाद तीसरे मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला और उन्होंने 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन की पारी खेली।

3 मैचों की T20I सीरीज में भारतीय ओपनर्स द्वारा बनाए गए सबसे कम रन

11 रन – अभिषेक शर्मा बनाम जिम्बाब्वे (2026)

19 रन – शिखर धवन बनाम इंग्लैंड (2018)

24 रन – इशान किशन बनाम न्यूजीलैंड (2022)

अभिषेक का नहीं चलता है मुजरबानी के खिलाफ बल्ला

टी20 क्रिकेट में अभिषेक का बल्ला मुजरबानी के खिलाफ ज्यादा नहीं चलता है। अभिषेक ने अब तक मुजरबानी की 17 गेंदों का सामना किया है और इस पर उन्होंने 29 रन बनाए हैं और इस दौरान 5 बार आउट हुए हैं। अभिषेक का औसत मुजरबानी के खिलाफ सिर्फ 3.4 का है जबकि स्ट्राइक रेट 58.62 का रहा है। अभिषेक ने 20 में से 20 डॉट गेंदें इसके खिलाफ खेली है। वहीं मौजूदा टी20 सीरीज में अभिषेक ने मुजरबानी की 14 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बनाए और 3 बार आउट हुए जबकि उनका स्ट्राइक रेट 14.28 का रहा।

वैभव ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, इशान नंबर 1; 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

इशान ने तोड़ा बाबर का रिकॉर्ड, अभिषेक नंबर 3; एक कैलेंडर वर्ष में T20I में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

इशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान कुल 11 बाउंड्रीज लगाए और इसके दम पर वो एक कैलेंडर वर्ष में टी20आई में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के मामले में बाबर आजम से आगे निकल गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)