अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंद पर शतक लगाया था। अब अभिषेक ने 30 गेंद पर शतक पूरा कर भारत के लिए सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड बनाया।
अभिषेक शर्मा ने रोहित ही नहीं फिन एलन और सिकंदर रजा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वह फुल मेंबर यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब टर्की के मोहम्मद फहाद (29 गेंद) और एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद) हैं। यह दोनों ही फुल मेंबर टीम का हिस्सा नहीं हैं।
अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 34 गेंद पर 108 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। राशिद खान ने उनकी पारी का अंत किया और इससे पहले वह अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उढ़ेड़ चुके थे। भारत ने भी इस मैच में पावरप्ले का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
अभिषेक शर्मा बने T20I के सबसे तेज शतकवीर (फुल मेंबर देश)
- 30 गेंद: अभिषेक शर्मा (भारत) vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
- 33 गेंद: सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024
- 33 गेंद: फिन एलन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 2026
- 35 गेंद: डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) vs बांग्लादेश, Potchefstroom, 2017
- 35 गेंद: रोहित शर्मा (भारत) vs श्रीलंका, इंदौर, 2017
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 6 बल्लेबाज
- 27 गेंद: साहिल चौहान (Estonia), 2024
- 29 गेंद: मोहम्मद फहाद (Turkey), 2025
- 30 गेंद: अभिषेक शर्मा (India), 2026
- 33 गेंद: जैन निकोल लॉफ्टी ईटन (Namibia), 2024
- 33 गेंद: सिकंदर रजा (Zimbabwe), 2024
- 33 गेंद: फिन एलन (South Africa), 2026
भारत ने पॉवरप्ले में पहली बार बनाए 100 रन
भारतीय टीम ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े में पावरप्ले के 6 ओवर में 95 रन एक विकेट पर बनाए थे। पहली बार भारत ने पहले 6 ओवर में 100 रन बनाए हैं।
टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड
- 116/0 : रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021
- 113/1 : ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
- 103/1 : जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नौरोबी, 2024
- 102/0 : साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 100/0 : इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
- 100/0 : भारत vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
वैभव बाहर, संजू-अभिषेक ओपनर, टीम इंडिया में एक बदलाव; अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11
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