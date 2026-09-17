अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रोहित शर्मा का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 गेंद पर शतक लगाया था। अब अभिषेक ने 30 गेंद पर शतक पूरा कर भारत के लिए सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड बनाया।

अभिषेक शर्मा ने रोहित ही नहीं फिन एलन और सिकंदर रजा का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। वह फुल मेंबर यानी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब टर्की के मोहम्मद फहाद (29 गेंद) और एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद) हैं। यह दोनों ही फुल मेंबर टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 34 गेंद पर 108 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 11 छक्के और 9 चौके लगाए। राशिद खान ने उनकी पारी का अंत किया और इससे पहले वह अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उढ़ेड़ चुके थे। भारत ने भी इस मैच में पावरप्ले का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया।

अभिषेक शर्मा बने T20I के सबसे तेज शतकवीर (फुल मेंबर देश)

30 गेंद: अभिषेक शर्मा (भारत) vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

अभिषेक शर्मा (भारत) vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026 33 गेंद: सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024 33 गेंद: फिन एलन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 2026

फिन एलन (न्यूजीलैंड) vs साउथ अफ्रीका, कोलकाता, 2026 35 गेंद: डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) vs बांग्लादेश, Potchefstroom, 2017

डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) vs बांग्लादेश, Potchefstroom, 2017 35 गेंद: रोहित शर्मा (भारत) vs श्रीलंका, इंदौर, 2017

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 6 बल्लेबाज

27 गेंद: साहिल चौहान (Estonia), 2024

साहिल चौहान (Estonia), 2024 29 गेंद: मोहम्मद फहाद (Turkey), 2025

मोहम्मद फहाद (Turkey), 2025 30 गेंद: अभिषेक शर्मा (India), 2026

अभिषेक शर्मा (India), 2026 33 गेंद: जैन निकोल लॉफ्टी ईटन (Namibia), 2024

जैन निकोल लॉफ्टी ईटन (Namibia), 2024 33 गेंद: सिकंदर रजा (Zimbabwe), 2024

सिकंदर रजा (Zimbabwe), 2024 33 गेंद: फिन एलन (South Africa), 2026

भारत ने पॉवरप्ले में पहली बार बनाए 100 रन

भारतीय टीम ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े में पावरप्ले के 6 ओवर में 95 रन एक विकेट पर बनाए थे। पहली बार भारत ने पहले 6 ओवर में 100 रन बनाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड

116/0 : रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021

रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 113/1 : ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024 103/1 : जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नौरोबी, 2024

जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नौरोबी, 2024 102/0 : साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023 100/0 : इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025 100/0 : भारत vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

वैभव बाहर, संजू-अभिषेक ओपनर, टीम इंडिया में एक बदलाव; अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11

भारतीय टीम तीसरे टी20 मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है। यानी पूरी सीरीज वैभव की बेंच पर ही गुजरेगी। यश ठाकुर इस मुकाबले में टीम का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





