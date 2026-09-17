अभिषेक शर्मा ने एक तरफ जहां 30 गेंद पर टी20 इंटरनेशनल शतक लगाते हुए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। वहीं उन्होंने अपने टी20 करियर में 10वां शतक लगाते हुए विराट कोहली की भी बराबरी कर ली। अब वह इस मामले में विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में अभिषेक संजू सैमसन और रोहित शर्मा से आगे हैं।

संजू सैमसन और रोहित शर्मा ने टी20 करियर में 8-8 शतक लगाए हैं। वहीं केएल राहुल भी टी20 क्रिकेट में 8 शतक लगा चुके हैं। अब अभिषेक शर्मा ने अपना 10वां टी20 शतक लगाते हुए कोहली की बराबरी की। इसके अलावा इशान किशन, शुभमन गिल भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं जिनके नाम 7-7 टी20 शतक दर्ज हैं।

भारत पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव, मौजूदा उपकप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी टॉप 10 में शामिल हैं। अभिषेक ने अपने 209वें टी20 मुकाबले में 205वीं पारी खेलते हुए 10वां शतक लगाया। इसी के साथ ओवरऑल लिस्ट में वह साहिबजादा फरहान, जोस बटलर, रिली रूसो और फाफ डु प्लेसिस से भी आगे निकले।

टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

10 शतक: विराट कोहली

विराट कोहली 10 शतक: अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 8 शतक: केएल राहुल

केएल राहुल 8 शतक: संजू सैमसन

संजू सैमसन 8 शतक: रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 7 शतक: शुभमन गिल

शुभमन गिल 7 शतक: इशान किशन

इशान किशन 6 शतक: ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ 6 शतक: सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव 5 शतक: तिलक वर्मा

अभिषेक शर्मा का कैसा है टी20 रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के टी20 करियर की बात करें तो इसमें आईपीएल, टी20 इंटरनेशनल और सभी तरह के टी20 मुकाबले शामिल हैं। उन्होंने अब तक 209 टी20 मैचों की 205 पारियों में 6224 रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में अपने करियर में अभी तक 586 चौके और 397 छक्के लगाए हैं। 148 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

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