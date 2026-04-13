हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ फॉर्म में वापसी की थी और अर्धशतक लगाया था। इसेक बाद ऐसा लगा कि राजस्थान के खिलाफ उनका बल्ला चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो रन बनाना तो दूर, अपना खाता तक नहीं खोल पाए। साल 2026 में टी20 में वो 7वीं बार डक पर आउट हुए और रोहित शर्मा व संजू सैमसन को पीछे छोड़ दिया जबकि पाकिस्तानी बैटर सैम अयूब समेत 7 बल्लेबाजी की बराबरी भी कर ली।

रोहित-संजू से आगे निकले अभिषेक

अभिषेक शर्मा साल 2026 में टी20 में अब तक खेले 18 पारियों में 7 बार डक पर आउट हो चुके हैं। इसके बाद वो टी20 प्रारूप में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर आ गए। अभिषेक इस साल 7वीं बार डक पर आउट हुए जबकि रोहित और संजू इससे पहले एक कैलेंडर वर्ष में 6-6 बार डक पर आउट हो चुके हैं। रोहित के साथ ऐसा साल 2018 में हुआ था जबकि संजू के साथ साल 2024 में ऐसा हुआ था।

टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले भारतीय

7 – अभिषेक शर्मा, 2026 में (18 पारियां)

6 – रोहित शर्मा, 2018 में (32 पारियां)

6 – संजू सैमसन, 2024 में (32 पारियां)

5 – गुरकीरत सिंह मान, 2013 में (19 पारियां)

सैम अयूब समेत 6 बैटर्स की अभिषेक ने की बराबरी

अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर एक साल में टी20 में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक से पहले बतौर ओपनर एक साल में 7-7 बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में हर्शल गिब्स, सुनील नरेन, ल्यूक रोंची, पॉल स्टार्लिंग, रहमानुल्ला गुरबाज और सैम अयूब शामिल हैं। अभिषेक इन सभी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए। एलेक्स हेल्स 8 बार आउट होकर पहले स्थान पर हैं।

टी20 में बतौर ओपनर एक साल में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बैटर्स

8 – एलेक्स हेल्स (2023)

7 – हर्शल गिब्स (2009)

7 – सुनील नरेन (2017)

7 – ल्यूक रोंची (2018)

7 – पॉल स्टर्लिंग (2022)

7 – रहमानुल्लाह गुरबाज (2024)

7 – सैम अयूब (2025)

7 – अभिषेक शर्मा (2026)

6 साल बाद धवन की बराबरी पर आए अभिषेक

अभिषेक शर्मा हैदराबाद की तरफ से किसी मैच की पहली गेंद पर डक पर आउट होने वाले दूसरे बैटर बने। अभिषेक से पहले शिखर धवन साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई में पहली ही गेंद पर डक पर आउट हुए थे। अब 6 साल के बाद अभिषेक के साथ ऐसा हुआ और वो धवन की बराबरी पर पहुंच गए।

वैभव ने बुमराह, शार्दुल, इशांत के खिलाफ हैरान करने वाले स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन, अश्विन-रबाडा के खिलाफ नहीं चला है बल्ला

वैभव ने आईपीएल में करीम जनत के खिलाफ 500 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं तो वहीं कुछ गेंदबाजों के खिलाफ वो रन बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं जिसमें आर अश्विन भी शामिल हैं। (इन खबरों को यहां पर क्लिक करें)