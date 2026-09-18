अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में तूफानी 108 रन की पारी खेली जो उनके टी20 क्रिकेट करियर का 10वां शतक था। अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान कुल 11 छक्के लगाए और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी और इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अभिषेक साल 2016 में टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

अभिषेक शर्मा निकले वैभव सूर्यवंशी से आगे

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 11 छक्के लगाने के बाद अभिषेक शर्मा अब भारत की तरफ से साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं और वैभव को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में इस साल अब तक खेले 41 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी ने इस साल अब तक खेले 22 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं और वो अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इशान किशन मौजूद हैं जिन्होंने 41 मैचों में 76 छक्के लगाए हैं।

2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-3 भारतीय

अभिषेक शर्मा- 96 छक्के

वैभव सूर्यवंशी- 86 छक्के

इशान किशन- 76 छक्के

इशान किशन का रिकॉर्ड भी अभिषेक ने तोड़ा

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 11 छक्के लगाने के बाद इशान किशन का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इशान किशन साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभिषेक ने साल 2026 में टी20आई में खेले 26 मैचों में 53 छक्के लगाए हैं जबकि इशान किशन ने 26 मैचों में ही 44 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने 17 मैचों में 36 छक्के लगाए हैं।

टी20आई में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

अभिषेक शर्मा- 53 छक्के

इशान किशन- 44 छक्के

संजू सैमसन- 36 छक्के

विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)