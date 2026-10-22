न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20आई सीरीज के पहले मैच में भारतीय स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने क्राइस्टचर्च में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर भारत के लिए टी20आई सीरीज खेल रहे हैं। अभिषेक ने यहां पर अपने टी20आई क्रिकेट करियर के पहली ही गेंद पर छक्का लगाया और अफगानिस्तान के बल्लेबाज शफीकुल्लाह शिनवारी को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने इस मैच में 12 गेंदों पर 29 रन 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से बनाए।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक अब टी20आई में पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए।

अभिषेक ने टी20आई में ऐसा 7वीं बार किया और वो अफगानिस्तान के बल्लेबाज शफीकुल्लाह शिनवारी से आगे निकल गए। शफीकुल्लाह शिनवारी ने टी20आई में पहली गेंद पर छक्का लगाने का कमाल छह बार किया था। इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 5 बार किया था जबकि पॉल स्टारलिंग, कॉलिन मुनरो और मोहम्मद नवीन इस लिस्ट में एक साथ चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 4-4 बार किया था।

T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी

7 – अभिषेक शर्मा (IND)

6 – शफीकुल्लाह शिनवारी (AFG)

5 – सूर्यकुमार यादव (IND)

4 – पॉल स्टर्लिंग (IRE)

4 – कॉलिन मुनरो (NZ)

4 – मोहम्मद नवीद (UAE)

अभिषेक-संजू ने तोड़ा धवन-रोहित का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में अभिषेक और संजू के बीच 50 प्लस (93 रन) की साझेदारी हुई और उन्होंने साल 2026 में 5वीं बार पहले विकेट के लिए 50 प्लस से ज्यादा की साझेदारी की। अभिषेक और संजू ने शिखर धवन और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने साल 2018 में चार बार ऐसा किया था।

एक कैलेंडर वर्ष में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50+ रन की ओपनिंग साझेदारियां

5 – केएल राहुल, रोहित शर्मा (2021 में)

5 – अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (2025 में)

5 – अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (2026 में)

4 – शिखर धवन, रोहित शर्मा (2018 में)

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक हैं रिजवान से आगे; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)