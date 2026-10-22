भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से चूक गए। हालांकि इस मैच में उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उनकी पारी का अंत माइकल ब्रेसवेल ने कर दिया। अभिषेक ने इस मैच में अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और उन्होंने रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ पहले टी20आई मुकाबले में 241.67 की स्ट्राइक रेट से 12 गेंदों पर 29 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए। इन 3 छक्कों के दम पर उन्होंने रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20आई के पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए।

अभिषेक शर्मा ने टी20आई के पावरप्ले में अब तक कुल 99 छक्के लगाए हैं जबकि रोहित शर्मा अब 98 छक्कों के साथ अब दूसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में मार्टिन गप्टिल अब तीसरे नंबर पर आ गए जिन्होंने टी20आई के पावरप्ले में कुल 97 छक्के लगाए थे इस सूची में चौथे नंबर पर मुहम्मद वसीम हैं जिन्होंने कुल 95 छक्के लगाए थे।

टी20आई में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप-6 बल्लेबाज

99 छक्के- अभिषेक शर्मा

98 छक्के- रोहित शर्मा

97 छक्के- मार्टिन गप्टिल

95 छक्के- मुहम्मद वसीम

94 छक्के- पॉल स्टर्लिंग

87 छक्के- क्विंटन डिकॉक

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक हैं रिजवान से आगे; T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

स्मृति-शैफाली ओपनर, प्रतिका,हरमनप्रीत भी शामिल; जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

पहले वनडे में भारत के लिए पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना के साथ शैफाली वर्मा करती हुई नजर आ सकती हैं तो वहीं प्रतिका रावल तीसरे नंबर पर खेल सकती हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)