भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के स्टार बैटर अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में 17 सितंबर को ऐतिहासिक पारी खेली और भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर (30 गेंद) शतक लगाने वाले बैटर भी बने। अभिषेक ने बर्बरता से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए ये मुकाम हासिल किया और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने में भी सफल रहे।

अभिषेक ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

अभिषेक ने भारत की तरफ से सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा को तो पीछे छोड़ ही दिया जिन्होंने 35 गेंदों पर शतक लगाया था, लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट से टी20आई में शतक लगाने के मामले में भी हिटमैन को पछाड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में अपना शतक 30 गेंदों पर पूरा किया और 34 गेंदों पर 108 रन की पारी खेली और इस दौरान 11 छक्के और 9 चौके भी लगाए साथ ही साथ उनका स्ट्राइक रेट 317.65 का रहा।

अभिषेक से पहले टी20आई में भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से शतक लगाने वाले बैटर रोहित शर्मा थे जिन्होंने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 274.41 की स्ट्राइक रेट से शतक लगाया था, लेकिन अब 9 साल के बाद उनका यह रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया। टी20आई में भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 255.31 की स्ट्राइक रेट से साथ शतक लगाया था।

सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से T20I में शतक लगाने वाले टॉप-8 भारतीय

317.64 – अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान (2026)

274.41 – रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका (2017)

255.31 – तिलक वर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका (2024)

250.00 – अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड (2025)

239.53 – इशान किशन बनाम न्यूजीलैंड (2026)

236.17 – संजू सैमसन बनाम बांग्लादेश (2024)

219.60 – सूर्यकुमार यादव बनाम श्रीलंका (2023)

217.64 – सूर्यकुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड (2022)

विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)