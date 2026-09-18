भारत-अफगानिस्तान के बीच खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। अभिषेक ने 3 मैचों में ही एक शतक और एक अर्धशतक लगाया और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। अभिषेक ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ इस सीरीज में रन बनाए। यही नहीं इस लिस्ट में भारतीय बैटर संजू सैमसन और इशान किशन भी टॉप-3 में शामिल रहे।

संजू सैमसन ने 269.41 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट काफी मायने रखता है और अभिषेक की बल्लेबाजी की खासियत ये रही कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। अभिषेक ने 3 मैचों के दौरान 85 गेंदों का सामना किया और 229 रन ठोक डाले। अभिषेक का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 269.41 का रहा और उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ इस सीरीज में रन बनाए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन रहे जिन्होंने 65 गेंदों पर कुल 117 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 180.00 का रहा और उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मामले में इशान किशन तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 64 गेंदों पर एक अर्धशतक की मदद से 90 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 140.63 का रहा। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अजमतुल्लह उमरजेई रहे जिन्होंने 137.31 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 92 रन बनाए तो वहीं इब्राहिम जादरान ने 123.73 की स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में 73 रन बनाए। इस लिस्ट में छठे नंबर पर मोहम्मद नबी रहे जिन्होंने 122.00 की स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाए।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा 3 3 229 76.33 269.41 संजू सैमसन 3 3 117 39 180 इशान किशन 3 3 90 45 140.63 अजमतुल्लाह उमरजेई 3 3 92 46 137.31 इब्राहिम जादरान 3 3 73 24.33 123.73 मोहम्मद नबी 3 3 61 20.33 122

विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)