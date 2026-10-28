अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में अपने 11 शतक पूरे कर लिए हैं। वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। वहीं अगर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल नंबर 1 पर हैं। हालांकि, टॉप 10 की लिस्ट में चार बार अभिषेक शर्मा का नाम मौजूद है।

आपको बता दें टी20 क्रिकेट की इस लिस्ट में टी20 इंटरनेशनल और दुनियाभर में होने वाले सभी टी20 प्रारूप के फ्रेंचाइजी व टीम टूर्नामेंट के रिकॉर्ड शामिल हैं। टी20 इंटरनेशनल के बाद टी20 में भी ओवरऑल एस्टोनिया के साहिल चौहान नंबर 1 पर हैं। वहीं ओवरऑल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उर्विल पटेल और तीसरे पर अभिषेक शर्मा हैं। अगर सिर्फ भारतीयों की बात करें तो उर्विल पटेल नंबर 1 पर हैं और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट में तीसरे पर फिर से अभिषेक और चौथे पर फिर से उर्विल पटेल का नाम शामिल हैं। वहीं पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत और छठे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद हैं। वैभव ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए यूएई के खिलाफ 32 गेंद पर शतक ठोका था। वैभव का नाम इस लिस्ट में 9वें नंबर पर भी मौजूद है। उन्होंने 35 गेंद पर राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 में शतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा का नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर भी है।

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीगेंदेंमैचस्थानसाल
उर्विल पटेल28गुजरात बनाम त्रिपुराइंदौर2024
अभिषेक शर्मा28पंजाब बनाम मेघालयसौराष्ट्र2024
अभिषेक शर्मा30भारत बनाम अफगानिस्तानदिल्ली2026
उर्विल पटेल31गुजरात बनाम सर्विसेजहैदराबाद2025
ऋषभ पंत32दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेशदिल्ली2018
वैभव सूर्यवंशी32भारत ए बनाम संयुक्त अरब अमीरातदोहा2025
अभिषेक शर्मा32पंजाब बनाम बंगालहैदराबाद2025
रोहित शर्मा35भारत बनाम श्रीलंकाइंदौर2017
वैभव सूर्यवंशी35राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंसजयपुर2025
अभिषेक शर्मा35भारत बनाम न्यूजीलैंडवेलिंगटन2026

अभिषेक शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा-संजू सैमसन भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के टॉप 11 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोका। यह टी20 इंटरनेशन में उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में भी अभिषेक नंबर 1 हैं। रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर