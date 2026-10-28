अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में अपने 11 शतक पूरे कर लिए हैं। वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। वहीं अगर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल नंबर 1 पर हैं। हालांकि, टॉप 10 की लिस्ट में चार बार अभिषेक शर्मा का नाम मौजूद है।

आपको बता दें टी20 क्रिकेट की इस लिस्ट में टी20 इंटरनेशनल और दुनियाभर में होने वाले सभी टी20 प्रारूप के फ्रेंचाइजी व टीम टूर्नामेंट के रिकॉर्ड शामिल हैं। टी20 इंटरनेशनल के बाद टी20 में भी ओवरऑल एस्टोनिया के साहिल चौहान नंबर 1 पर हैं। वहीं ओवरऑल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उर्विल पटेल और तीसरे पर अभिषेक शर्मा हैं। अगर सिर्फ भारतीयों की बात करें तो उर्विल पटेल नंबर 1 पर हैं और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट में तीसरे पर फिर से अभिषेक और चौथे पर फिर से उर्विल पटेल का नाम शामिल हैं। वहीं पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत और छठे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद हैं। वैभव ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए यूएई के खिलाफ 32 गेंद पर शतक ठोका था। वैभव का नाम इस लिस्ट में 9वें नंबर पर भी मौजूद है। उन्होंने 35 गेंद पर राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2025 में शतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा का नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर भी है।

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी गेंदें मैच स्थान साल उर्विल पटेल 28 गुजरात बनाम त्रिपुरा इंदौर 2024 अभिषेक शर्मा 28 पंजाब बनाम मेघालय सौराष्ट्र 2024 अभिषेक शर्मा 30 भारत बनाम अफगानिस्तान दिल्ली 2026 उर्विल पटेल 31 गुजरात बनाम सर्विसेज हैदराबाद 2025 ऋषभ पंत 32 दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश दिल्ली 2018 वैभव सूर्यवंशी 32 भारत ए बनाम संयुक्त अरब अमीरात दोहा 2025 अभिषेक शर्मा 32 पंजाब बनाम बंगाल हैदराबाद 2025 रोहित शर्मा 35 भारत बनाम श्रीलंका इंदौर 2017 वैभव सूर्यवंशी 35 राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस जयपुर 2025 अभिषेक शर्मा 35 भारत बनाम न्यूजीलैंड वेलिंगटन 2026

अभिषेक शर्मा नंबर 1, रोहित शर्मा-संजू सैमसन भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के टॉप 11 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोका। यह टी20 इंटरनेशन में उनका दूसरा सबसे तेज शतक है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में भी अभिषेक नंबर 1 हैं। रोहित शर्मा और संजू सैमसन भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





