आईसीसी ने टी20आई बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी जिसमें अभिषेक शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गए। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में काफी खराब प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ तो वहीं इशान किशन पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनके रेटिंग अंक में भी जबरदस्त फायदा हुआ।

इशान किशन नंबर 1, अभिषेक नीचे फिसले

आईसीसी की ताजा टी20आई बल्लेबाजी रैंकिंग में इशान किशन पहले स्थान पर बने हुए हैं और उनका रेटिंग अंक अब 910 हो गया है। इशान अब अपने बेस्ट रेटिंग अंक 916 के करीब पहुंच गए हैं और इस बात की संभावना है कि वो इससे आगे भी निकल जाएं। वहीं अभिषेक शर्मा अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं और उनका रेटिंग अंक 819 है जबकि पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान जो तीसरे नंबर पर थे वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और उनका रेटिंग अंक 848 है।

ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को 2 स्थान का फायदा हुआ और वो 8वें से छठे नंबर पर पहुंच गए साथ ही उनका रेटिंग अंक 750 है। ताजा रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाजों में भारत के तीन खिलाड़ी इशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा मौजूद हैं। इस रैंकिंग में मिचेल मार्श एक स्थान के फायदे के साथ 9वें स्थान पर आ गए जबकि डेवाल्ड ब्रेविस भी एक स्थान के फायदे के साथ 10वें स्थान पर आ गए। वहीं जोस बटलर को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो 7वें स्थान पर आ गए जबकि हैरी ब्रुक को भी एक स्थान का नुकसान हुआ और वो 8वें नंबर पर आ गए।

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