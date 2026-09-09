आईसीसी ने टी20आई बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी जिसमें इशान किशन की बादशाहत कायम है और वो पहले स्थान पर लगातार बने हुए हैं। वहीं इस रैंकिंग में फिल साल्ट ने डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया है और वो टॉप-4 में आ गए हैं जबकि ब्रेविस नीचे खिसक गए हैं। इसके अलावा भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा रैंकिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फहरान से नीचे हैं।

इशान किशन की बादशाहत कायम

टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में इशान किशन 910 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि साहिबजादा फरहान 848 रेटिंग अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं जिनके 819 रेटिंग अंक हैं तो वहीं अब चौथे नंबर पर फिल साल्ट आ गए हैं और ब्रेविस 5वें स्थान पर खिसक गए। साल्ट को इस रैंकिंग में एक साथ का फायदा हुआ जबकि ब्रेविस को एक स्थान का नुकसान हुआ। तिलक वर्मा 7वें स्थान पर 750 रेटिंग अंक के साथ बने हुए हैं।

शुभमन गिल पहले नंबर पर मौजूद

आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं और उनके अभी 801 रेटिंग अंक हैं। गिल के बाद दूसरे नंबर पर 794 रेटिंग अंक के साथ डेरिल मिचेल मौजूद हैं। वहीं विराट कोहली तीसरे जबकि रोहित शर्मा भी चौथे स्थान पर बने हुए हैं। टॉप-10 में भारत के 3 बल्लेबाज मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम छठे स्थान पर मौजूद हैं। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7वें नंबर पर बने हुए हैं।

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