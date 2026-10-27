भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में बेहतरीन 113 रन की पारी खेली। वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ग्लेस फिलिप्स के बराबर पहुंचे लेकिन टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स नंबर 1 पर हैं। हालांकि, फिलिप्स और अभिषेक के बराबर 169-169 रन हैं। औसत के मामले में फिलिप्स अभिषेक से आगे हैं, इसी कारण वह टॉप पर मौजूद हैं। टॉप 5 में अभिषेक शर्मा अकेले भारतीय हैं। संजू सैमसन ने 3 पारियों में 99 रन बनाए हैं और वह छठे स्थान पर हैं।

सीरीज के तीसरे मुकाबले के बाद अगर टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर 3 मैचों में 7 विकेट लेकर टॉप पर हैं। भारत के पेसर अर्शदीप सिंह ने 3 मैचों में चार विकेट लिए हैं और वह दूसरे स्थान पर हैं। अक्षर पटेल (2 विकेट) तीसरे और नितीश कुमार रेड्डी (2 विकेट) चौथे स्थान पर हैं।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के ग्लेन फिलिप्स 3 3 169 84.50 174.23 15 7 अभिषेक शर्मा 3 3 169 56.33 238.03 14 15 बेवन जैकब्स 3 3 128 64.00 150.59 9 5 डेरिल मिचेल 3 3 123 61.50 161.84 8 6 फिन एलन 3 3 101 33.67 160.32 5 8

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट मिचेल सैंटनर 3 11.0 66 7 11.00 77 1 0 अर्शदीप सिंह 3 12.0 72 4 27.75 111 0 0 अक्षर पटेल 3 12.0 72 2 57.50 115 0 0 नितीश कुमार रेड्डी 3 11.0 66 2 54.50 109 0 0 माइकल ब्रेसवेल 3 10.0 60 2 54.00 108 0 0

भारत ने जीती न्यूजीलैंड में लगातार तीसरी टी20 सीरीज

भारतीय टीम 6 साल से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अजेय है। इसी कड़ी में टीम ने यहां लगातार तीसरी टी20 सीरीज भी जीत ली है। 2020 में विराट कोहली, 2022 में हार्दिक पंड्या और अब 2026 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज जीती है। भारत को न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 2019 के बाद से एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच में अब तक हार नहीं मिली है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)

40 गेंद पहले ही हासिल किया 199 रन का लक्ष्य, विश्व रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड में रचा इतिहास

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 199 रन का लक्ष्य महज 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत पूर्ण-सदस्य देशों में 190 या उससे अधिक रन का लक्ष्य सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते हासिल करने वाली टीम बन गया। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद में शतक और 38 गेंद में 113 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 45 रन बनाए। भारतीय टीम ने पांच ओवर में 100 रन और पावरप्ले में 118 रन बनाकर टी20 इंटरनेशनल में नए रिकॉर्ड भी कायम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





