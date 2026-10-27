अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को वेलिंगटन टी20 में 11 छक्के अपनी 113 रन की पारी में जड़े। इसी के साथ वह साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह को पछाड़ा है। वहीं इशान किशन इस लिस्ट में तीसरे और संजू सैमसन चौथे स्थान पर हैं।

वहीं अभिषेक शर्मा पहले ही फिन एलन को पीछे छोड़ते हुए इस साल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के अपने नाम कर चुके थे। अब टी20 इंटरनेशनल में भी भारतीय ओपनर ने टॉप पोजिशन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस साल अब तक टी20 इंटरनेशनल में 37 मुकाबले खेलते हुए 37 पारियों में 85 छक्के लगाए हैं। वहीं टी20 क्रिकेट में इस साल 52 पारियों में 128 छक्के अब तक वह लगा चुके हैं।

इशान-संजू भी टॉप 5 में शामिल

अगर इशान किशन और संजू सैमसन की बात करें तो दोनों खिलाड़ी टॉप 5 में शामिल हैं। इशान किशन अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल छक्के इस साल लगाते हुए तीसरे और संजू सैमसन 50 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। इन तीनों के अलावा टॉप 10 की लिस्ट में कोई भी भारतीय मौजूद नहीं है।

अभिषेक, इशान और संजू के बाद इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे हैं। फिलहाल दुबे पिछले कुछ मैचों से नितीश कुमार रेड्डी और नमन धीर के आगे टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। वह स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर हैं। उन्होंने 2026 में अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 37 छक्के लगाए हैं और इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं।

टी20 इंटरनेशनल में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी देश मैच पारियां रन HS AVG गेंदें SR 100s 50s 4s 6s अभिषेक शर्मा भारत 37 37 1125 113 31.25 545 206.42 2 8 106 85 करणबीर सिंह ऑस्ट्रिया 24 24 895 164 42.61 484 184.91 2 4 72 78 इशान किशन भारत 35 35 1159 103 36.21 676 171.44 1 7 122 55 संजू सैमसन भारत 28 28 802 97* 29.70 455 176.26 0 8 79 50 शिमरोन हेटमायर वेस्टइंडीज 21 20 647 85 35.94 354 182.76 0 3 50 48 धीरेन गोंडारिया केन्या 15 14 603 94 54.81 351 171.79 0 6 46 43 हमजा खान रवांडा 21 21 682 164* 40.11 472 144.49 1 5 57 41 ओलिपा गेराल्ड युगांडा 14 12 495 95 55.00 280 176.78 0 4 33 40 हैरी ब्रूक इंग्लैंड 19 18 690 114* 49.28 365 189.04 2 3 56 38 शेरफेन रदरफोर्ड वेस्टइंडीज 17 14 535 84 66.87 300 178.33 0 5 39 37

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