भारत को न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मुकाबले में 87 रन से हरा दिया और 5 मैचों की टी20 सीरीज में ये मेजबान टीम की पहली जीत रही। भारत को बेशक हार मिली, लेकिन टीम इंडिया इस सीरीज में अब भी 3-1 से आगे है। कीवी टीम की इस जीत में ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा और उन्होंने 49 गेंदों पर 107 रन बनाए साथ ही इस मैच के बाद वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

इस टी20 सीरीज के पहले 4 मैचों के बाद ग्लेन फिलिप्स 276 रन के साथ पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 4 मैचों में 196 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर डेरिल मिचेल हैं जिन्होंने 4 मुकाबलों में कुल 147 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो 4 मैचों में 9 विकेट लेकर कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर पहले स्थान पर हैं जबकि अर्शदीप सिंह और जैकब डफी 5-5 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

भारत-न्यूजीलैंड चौथे टी20 के बाद टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 ग्लेन फिलिप्स 2026-2026 4 4 1 276 107 92 146 189.04 1 2 0 21 17 अभिषेक शर्मा 2026-2026 4 4 0 196 113 49 86 227.9 1 0 0 17 16 डेरिल मिचेल 2026-2026 4 4 1 147 89* 49 85 172.94 0 1 0 10 8 बेवॉन जैकब्स 2026-2026 4 4 1 135 58 45 92 146.73 0 1 0 9 5 फिन एलन 2026-2026 4 4 0 132 45 33 80 165 0 0 0 7 10

भारत-न्यूजीलैंड चौथे टी20 के बाद टॉप-5 बॉलर

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मिचेल सैंटरन 2026-2026 4 4 90 15 0 101 9 4/21 11.22 6.73 10 1 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 4 4 96 16 0 149 5 2/33 29.8 9.31 19.2 0 0 जैकब डफी 2026-2026 3 3 59 9.5 0 108 5 4/23 21.6 10.98 11.8 1 0 मयंक यादव 2026-2026 2 2 48 8 0 88 4 3/48 22 11 12 0 0 अक्षर पटेल 2026-2026 4 4 90 15 0 158 3 1/36 52.66 10.53 30 0 0 नितीश कुमार रेड्डी 2026-2026 4 4 90 15 0 173 3 1/31 57.66 11.53 30 0 0 मैथ्यू फिशर 2026-2026 2 2 30 5 0 63 3 2/40 21 12.6 10 0 0 प्रिंस यादव 2026-2026 3 3 72 12 0 123 2 1/30 61.5 10.25 36 0 0

वैभव सूर्यवंशी निकले केएल राहुल से आगे, युवराज सिंह नंबर 1; T20I की पहली 10 पारियों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

वैभव ने तीसरे मैच में 4 छक्के लगाए और वो अब टी20आई की पहली 10 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)