भारत और इंग्लैंड की बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है और कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को इस सीरीज में 0-4 से बुरी तरह से हार मिली। इंग्लैंड ने इस सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी इस सीरीज में अच्छी रही। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे जबकि ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे।
इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक रहे जिन्होंने 5 मैचों में 229 रन बनाए जबकि श्रेयस के बल्ले से 5 मैचों में 218 रन निकले। इस लिस्ट में जोस बटलर तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में एक शतक के साथ 175 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 5 मैचों में 131 रन बनाकर 5वें स्थान पर रहे जबकि छठे स्थान पर इशान किशन रहे जिन्होंने 5 मैचों में 122 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 5 मैचों में 104 रन बनाए और 7वें स्थान पर रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैचों में 42 रन बनाए और 11वें स्थान पर रहे।
भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|5
|4
|2
|229
|95*
|114.5
|107
|214.01
|0
|2
|0
|17
|15
|श्रेयस अय्यर
|2026-2026
|5
|5
|1
|218
|80*
|54.5
|138
|157.97
|0
|2
|0
|18
|7
|जोस बटलर
|2026-2026
|5
|4
|0
|175
|131
|43.75
|96
|182.29
|1
|0
|1
|16
|11
|फिल साल्ट
|2026-2026
|5
|4
|1
|135
|70
|45
|96
|140.62
|0
|2
|1
|17
|4
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|5
|5
|0
|131
|59
|26.2
|74
|177.02
|0
|1
|0
|16
|6
|इशान किशन
|2026-2026
|5
|5
|0
|122
|56
|24.4
|92
|132.6
|0
|1
|1
|14
|3
|तिलक वर्मा
|2026-2026
|5
|5
|2
|104
|53*
|34.66
|67
|155.22
|0
|1
|0
|5
|7
|जैकब बेथेल
|2026-2026
|5
|3
|1
|89
|76*
|44.5
|56
|158.92
|0
|1
|1
|7
|5
|शिवम दुबे
|2026-2026
|5
|5
|1
|85
|42*
|21.25
|65
|130.76
|0
|0
|0
|6
|3
|सैम करन
|2026-2026
|5
|2
|1
|48
|41*
|48
|29
|165.51
|0
|0
|0
|5
|0
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|3
|3
|0
|42
|15
|14
|25
|168
|0
|0
|0
|1
|5
रोहित नंबर 1, श्रेयस निकले सूर्यकुमार से आगे; T20I में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बैटर
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा दसवें स्थान पर हैं जबकि एमएस धोनी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जो युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)