टी20 इंटरनेशनल के लिहाज से साल 2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन रहा है। भारत ने पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता और फिर नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम ने एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी इस साल भारत के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। अभिषेक शर्मा साल 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं।
वहीं ओवरऑल पूरी दुनियाभर में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह इस लिस्ट में अब तक 78 छक्कों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं। नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा 73 छक्के लगाकर मौजूद हैं। वहीं इशान किशन 55 छक्कों के साथ तीसरे और संजू सैमसन 49 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं।
संजू सैमसन ने हेटमायर को छोड़ा पीछे
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 4 छक्के लगाते हुए संजू सैमसन ने शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ा था। संजू के नाम इस साल अब तक 49 छक्के दर्ज हो चुके हैं। वहीं हेटमायर ने 48 छक्के इस साल टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीन भारतीय टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा हैं। शिवम दुबे इस मामले में 11वें स्थान पर हैं।
टी20 इंटरनेशनल में 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|SR
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|करनबीर सिंह
|ऑस्ट्रिया
|24
|24
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|35
|35
|985
|108
|28.97
|486
|202.67
|1
|8
|7
|94
|73
|इशान किशन
|भारत
|35
|35
|1,159
|103
|36.21
|676
|171.44
|1
|7
|2
|122
|55
|संजू सैमसन
|भारत
|26
|26
|770
|97*
|30.80
|425
|181.17
|0
|8
|2
|76
|49
|शाई होप
|वेस्टइंडीज
|21
|20
|647
|85
|35.94
|354
|182.76
|0
|3
|1
|50
|48
|डीएम गोंडारिया
|केन्या
|15
|14
|603
|94
|54.81
|351
|171.79
|0
|6
|1
|46
|43
|हमजा खान
|रवांडा
|21
|21
|682
|164*
|40.11
|472
|144.49
|1
|5
|2
|57
|41
|ओलिपा गेराल्ड
|युगांडा
|11
|11
|477
|95
|59.62
|258
|184.88
|0
|4
|1
|31
|40
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|19
|18
|690
|114*
|49.28
|365
|189.04
|2
|3
|0
|56
|38
|शेरफेन रदरफोर्ड
|वेस्टइंडीज
|17
|14
|535
|84
|66.87
|300
|178.33
|0
|5
|0
|39
|37
इशान किशन हुए टॉप-3 से बाहर, हैरी ब्रूक निकले आगे; 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर
हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी 202 रन की पारी के दौरान 10 छक्के लगाए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में इशान किशन से आगे आ गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर