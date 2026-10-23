टी20 इंटरनेशनल के लिहाज से साल 2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन रहा है। भारत ने पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता और फिर नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम ने एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी इस साल भारत के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। अभिषेक शर्मा साल 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

वहीं ओवरऑल पूरी दुनियाभर में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह इस लिस्ट में अब तक 78 छक्कों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं। नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा 73 छक्के लगाकर मौजूद हैं। वहीं इशान किशन 55 छक्कों के साथ तीसरे और संजू सैमसन 49 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर हैं।

संजू सैमसन ने हेटमायर को छोड़ा पीछे

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 4 छक्के लगाते हुए संजू सैमसन ने शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ा था। संजू के नाम इस साल अब तक 49 छक्के दर्ज हो चुके हैं। वहीं हेटमायर ने 48 छक्के इस साल टी20 इंटरनेशनल में लगाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीन भारतीय टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा हैं। शिवम दुबे इस मामले में 11वें स्थान पर हैं।

टी20 इंटरनेशनल में 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची

खिलाड़ी देश मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें SR 100s 50s 0s 4s 6s करनबीर सिंह ऑस्ट्रिया 24 24 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 अभिषेक शर्मा भारत 35 35 985 108 28.97 486 202.67 1 8 7 94 73 इशान किशन भारत 35 35 1,159 103 36.21 676 171.44 1 7 2 122 55 संजू सैमसन भारत 26 26 770 97* 30.80 425 181.17 0 8 2 76 49 शाई होप वेस्टइंडीज 21 20 647 85 35.94 354 182.76 0 3 1 50 48 डीएम गोंडारिया केन्या 15 14 603 94 54.81 351 171.79 0 6 1 46 43 हमजा खान रवांडा 21 21 682 164* 40.11 472 144.49 1 5 2 57 41 ओलिपा गेराल्ड युगांडा 11 11 477 95 59.62 258 184.88 0 4 1 31 40 हैरी ब्रूक इंग्लैंड 19 18 690 114* 49.28 365 189.04 2 3 0 56 38 शेरफेन रदरफोर्ड वेस्टइंडीज 17 14 535 84 66.87 300 178.33 0 5 0 39 37

इशान किशन हुए टॉप-3 से बाहर, हैरी ब्रूक निकले आगे; 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर

हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी 202 रन की पारी के दौरान 10 छक्के लगाए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में इशान किशन से आगे आ गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

