इशान किशन के लिए साल 2026 काफी अच्छा बीत रहा है और वो इस साल अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं साथ ही इसमें उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज के जरिेए ही 526 रन बनाए हैं। इशान का सफर जारी है और उम्मीद है वो अपने इस आंकड़े को और भी मजबूत करेंगे, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जहां सूर्यकुमार यादव पहले नंबर पर हैं तो वहीं इशान 5वें स्थान पर आ गए हैं।

अभिषेक हैं इशान से आगे, सूर्यकुमार टॉप पर

टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में 832 रन बनाए थे जिसमें 104 चौके और 68 छक्के शामिल थे। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने साल 2021 में 119 चौके और 42 छक्कों की मदद से 728 रन बनाए थे। तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने साल 2025 में 664 रन बनाए थे जिसमें 85 चौके और 54 छक्के भी शामिल थे।

इस लिस्ट में ब्रायन बेनेट चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2025 में सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए 592 रन बनाए थे जिसमें 109 चौके और 26 छक्के शामिल थे जबकि पांचवें स्थान पर मौजूद इशान किशन साल 2026 में अब तक 526 रन बना चुके हैं जिसमें 73 चौके और 39 छक्के शामिल हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर भी सूर्या ही हैं जिन्होंने साल 2023में 502 रन बनाए थे जिसमें 61 चौके और 43 छक्के शामिल हैं। इस लिस्ट में छठे नंबर पर सूर्या के साथ संयुक्त रूप से पाकिस्तान बैटर साहिबजादा फरहान हैं जिन्होंने साल 2025 में 58 छक्के और 45 चौकों की मदद से कुल 502 रन बनाए थे।

बाउंड्रीज से T20I में एक कैलेंडर वर्ष में 500+ रन बनाने वाले टॉप-6 बैटर (फुल मेंबर)

832 रन (106 चौके और 68 छक्के) – सूर्यकुमार यादव (2022)

728 रन (119 चौके और 42 छक्के) – मोहम्मद रिजवान (2021)

664 रन (85 चौके और 54 छक्के) – अभिषेक शर्मा (2025)

592 रन (109 चौके और 26 छक्के) – ब्रायन बेनेट (2025)

526 रन (73 चौके और 39 छक्के) – इशान किशन (2026)

502 रन (61 चौके और 43 छक्के) – सूर्यकुमार यादव (2023)

502 रन (58 चौके और 45 छक्के) – साहिबजादा फरहान (2025)

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)